السبت 14 يونيو 2025
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محافظات

تحرير 1292 مخالفة في حملات تموينية بالدقهلية خلال أسبوعين

حملات تموينية بالدقهلية،
حملات تموينية بالدقهلية، فيتو

قاد المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بالدقهلية حملة استهدفت الأسواق والمحلات التجارية والمخابز بالمراكز والمدن على مستوى المحافظة على مدار أسبوعين، وقد أسفرت هذه الجهود الرقابية عن تحرير 1292 مخالفة متنوعة.

التصدي لكافة أشكال المخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، باستمرار الحملات التموينية التفتيشية والرقابية اليومية، التي تجري بالتنسيق بين محافظة الدقهلية، ووزارة التموين، لمتابعة الالتزام بالمعايير، وحماية حقوق المستهلكين، والتصدي لكافة أشكال المخالفات والتلاعب بالأسعار والسلع، واستمرار الحملات التفتيشية على المخابز والتأكد من مطابقة رغيف الخبز للمواصفات.

 

تحرير 403 مخالفة، وفي مجال المخابز

ففي مجال الأسواق تم تحرير 403 مخالفة، وفي مجال المخابز، تم تحرير 868 مخالفة، وفي مجال المواد البترولية تحرير 19 مخالفة، وفي التفتيش على تجار التموين تم تحرير مخالفتين، وشملت المخالفات، نقص الأوزان، عدم الإعلان عن الأسعار، وجود سلع منتهية الصلاحية، وعدم وجود شهادات صحية، وفي مجال قطاع المخابز، تم تحرير محاضر تشمل نقص الوزن وعدم جودة الخبز وغير مطابقة للمواصفات القياسية، والتصرف في كميات من الدقيق البلدي المدعم.

تجميع مواد بترولية، وتجميع اسطوانات غاز

وفي مجال البترول، تم ضبط مخالفات تجميع مواد بترولية، وتجميع اسطوانات غاز، وتصرف في مواد بترولية.

وفي مجال تجار التموين: ضبط تجميع سلع، وتصرف في سلع تموينية، وغلق تجار تمويني.

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