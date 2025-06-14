التضامن: توزيع 2.5 مليون وجبة على الفئات الأكثر احتياجا خلال ذي الحجة وعيد الأضحى

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أنه بالشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، تم توزيع ما يقرب من 2.5 مليون وجبة خلال الأيام الأولي من شهر ذي الحجة ووقفة عرفة وعيد الأضحى المبارك.

مؤسسات المجتمع المدني

وأوضحت الوزارة أنه تم توزيع تلك الوجبات على مختلف محافظات الجمهورية، حيث استهدفت الفئات الأكثر احتياجا، وتم توزيع الوجبات من خلال فريق من المتطوعين في صورة تعكس التكافل المجتمعي والتعاون بين مؤسسات المجتمع المدني والدولة عن طريق حملات طرق الأبواب متنقلين من منزل إلى آخر لتوزيع الوجبات على الأسر الأكثر احتياجا.

ووجهت وزارة التضامن الاجتماعي الشكر لمؤسسات المجتمع المدني المشاركة في مبادرة ومسابقة " أهل الخير" خلال تلك الفترة وعلى رأسها مؤسسة مصر الخير، وبنك الطعام المصري، ومؤسسة صناع الحياة، والهلال الأحمر المصري، ومؤسسة أبو العينين الخيرية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وكافة المؤسسات المشاركة في تلك المبادرة.

دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية

الجدير بالذكر أن وزارة التضامن الاجتماعي كانت قد أعلنت بالتعاون مع صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، عن بدء المرحلة الثانية من مسابقة “أهل الخير” لاختيار حملات الإطعام الأكثر تأثيرًا، والتي تستمر حتى ليلة رمضان المقبل.

ودعت الوزارة جميع الجهات المعنية بالإطعام من المؤسسات الأهلية، الجمعيات، المبادرات الجماعية والفردية إلى تسجيل مشاركاتها من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي للمسابقة، وذلك ضمن جهود تعزيز التكافل المجتمعي وترسيخ قيم العطاء.

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