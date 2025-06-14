السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

لقطات من كواليس تصوير فيلم الشاطر قبل عرضه بالسينمات

امير كرارة وهنا الزاهد.فيتو
امير كرارة وهنا الزاهد.فيتو

أسابيع قليلة وتستقبل دور العرض السينمائى أحدث أفلام النجم أمير كرارة  "الشاطر" الذي انتهي من تصوير المشاهد الخارجية فيه، بإحدى الدول الأوروبية.

فيلم الشاطر 

ويأتي فيلم الشاطر بمشاركة عدد كبير من النجوم  منهم: هنا الزاهد واللبناني عادل كرم والسوري محمد القس ومصطفى غريب وأحمد عصام، والفيلم من تأليف أحمد الجندي وكريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي وإنتاج تامر مرسي.

فيلم الشاطر 


ومن المقرر أن يبدأ المخرج أحمد الجندي عمليات المونتاج والمكساج، وتجهيز الفيلم للعرض في صالات السينما خلال موسم صيف 2025.

والفنان أمير كرارة يجسد خلال فيلم "الشاطر" شخصية دوبلير للمشاهد الخطرة بالسينما، بينما تجسد الفنانة هنا الزاهد شخصية فتاة تقع في حبه. 
 


وكان الفنان أمير كرارة  نشر مؤخرًا صور من الكواليس عبر خاصية الاستوري على حسابه "إنستجرام"، وظهر خلالها أمام سيارة محطمة والنيران مشتعلة بها، كما نشر صورة أخرى وكتب عليها: "قريبًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد الجندي أحمد عصام الفنان أمير كرارة الفنانة هنا الزاهد الشاطر المخرج احمد الجندي النجم أمير كرارة أمير كرارة هنا الزاهد تامر مرسي موسم صيف 2025 مصطفي غريب

الأكثر قراءة

ظهرت الآن، لينك نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة

بالاسم ورقم الجلوس، نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالجيزة

تحذير من تشيرنوبل الخليج، خريطة قدرات إيران النووية وخطر قصف بوشهر على دول الجوار

هل تلجأ مصر إلى اقتصاد الحرب؟ خبير يجيب

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

إصابة طالبة في انهيار سقف إحدى قاعات الامتحان بكلية هندسة الإسكندرية

نيويورك تايمز: أمريكا تحرك سفنا ومعدات عسكرية إلى الشرق الأوسط لحماية إسرائيل

زغلول صيام يكتب: الأهلي في المونديال.. عندما نصنع من الحبة قبة! من قهوة ميامي إلى فرح العمدة.. يا قلبي لا تحزن

خدمات

المزيد

انخفاض ملحوظ في أسعار الجبن اليوم السبت 14-6-2025 بالأسواق

تحديث جديد من واتساب يسمح بتحويل المستندات إلى pdf، ما القصة

تعرف على سعر الأرز اليوم السبت بالسوق المحلية

استقرار أسعار السكر اليوم السبت بالسوق المحلية

المزيد

انفوجراف

تهديد للأمن الدولي.. ماذا قال الأزهر عن الهجمات الإسرائيلية على إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل الثانوية العامة، اعرف حكم الغش والمساعدة في الامتحانات

تفسير رؤية العروسة في المنام وعلاقتها بفقدان شخص عزيز

هل الصلاة في المساجد التي بها قبور صحيحة؟ الشيخ عطية صقر يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية