تداول 41 ألف طن بضائع عامة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة الهيئة بلغ 12 سفينة، وتم تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 696 شاحنة و245 سيارة.

تصدير 29 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا



وشملت حركة الواردات 3500 طن بضائع، 316 شاحنة و225 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 37500 طن بضائع، 380 شاحنة و20 سيارة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين القاهرة وPELAGOS EXPRESS بينما تغادر السفينة FORZA ROMA علي متنها 29000 طن فوسفات تصدير الي بلغاريا وتغادر ايضا السفينتين عمان والحرية2، فيما شهد الميناء بالأمس استقبال السفينتين بوسيدون اكسيريس والقاهرة وغادرت ثلاث سفن وهي ALCUDIA EXPRESS، PELAGOS EXPRESS والقاهرة.

كما شهد ميناء نويبع تداول 700 طن بضائع و113 شاحنة من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين سفن وهي سينا وكوين نفرتيتي.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 4385 راكب بموانيها.

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