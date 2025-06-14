السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

النيابة تستدعي صاحب كوافير بتهمة الاعتداء علي فتاة في حلوان

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

استدعت نيابة حلوان الجزئية، صاحب كوافير بعد أن اتهمته فتاة بالاعتداء عليها بالضرب، بسبب خلاف بينهما على تأجير فستان.

فتاة تحرر محضر ضد صاحب كوافير بالتعدى عليها بالكرباج فى حلوان

 تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من فتاة فى العقد الثالث من عمرها، تفيد انها توجهت مع شقيقتها الى الكوافير لتأجير فستان لحضور حفل زفاف أحد أقاربها، وأثناء تواجدها داخل المحل قامت فتاة تعمل بالمحل بالتنمر على شقيقتها.

وأضافت فتاة حلوان فى محضرها، أنها عندما حاولت معاتبة الفتاة على تنمرها بشقيقتها نشبت بينهما مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها صاحب المحل بالاعتداء عليها بالضرب بإستخدام كرباج ما أسفر عن إصابتها بإصابات متفرقة بجسدها.

وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ للوقوف على ملابسات الواقعة، وتحرر محضر رقم 10905 جنح حلوان، وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

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