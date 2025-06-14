التحفظ علي سائق ميكروباص لقيامه بأداء حركات استعراضية بالمقطم

قررت نيابة المقطم الجزئية، التحفظ علي قائد سيارة ميكروباص ٢٤ ساعة علي ذمة التحريات، لقيامه بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بمنطقة المقطم. معرضًا حياته والمواطنين للخطر.

فيديو ميكروباص يسير برعونة بالمقطم

رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن قيام قائد سيارة "ميكروباص" بالسير برعونة وأداء حركات استعراضية بمنطقة المقطم بالقاهرة معرضًا حياته والمواطنين للخطر.



وبالفحص تمكن رجال الأمن من تحديد وضبط السيارة "منتهية التراخيص" وقائدها "بدون رخصة قيادة"، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال السيارة وقائدها.

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