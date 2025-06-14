السبت 14 يونيو 2025
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أخبار مصر

بعد قرار تأجيل الإفتتاح

وزارة السياحة: افتتاح المتحف الكبير لن يكون إلا بفعالية تليق باسم مصر

المتحف المصري الكبير
المتحف المصري الكبير
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أعلنت وزارة السياحة والآثار إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي كان مقررًا في اليوم الثالث من يوليو المقبل، في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة. 

وأكدت الوزارة في بيان عاجل لها أنه سوف يتم تحديد موعد جديد للافتتاح الرسمي للمتحف خلال الربع الأخير من العام الجاري، على أن يتم الإعلان عنه في الوقت المناسب، وذلك بعد التنسيق مع كافة الجهات المعنية لضمان تنظيم فعالية تليق بمكانة مصر السياحية والثقافية على الساحة الدولية.


وقد جاء هذا القرار أيضًا انطلاقًا من المسؤلية الوطنية للدولة المصرية، وحرصها على تقديم حدث استثنائي عالمي في أجواء تليق بعظمة الحضارة المصرية وتراثها الفريد، وبما يضمن مشاركة دولية واسعة تواكب أهمية الحدث.


وسيواصل المتحف المصري الكبير استقبال زائريه في ضوء الافتتاح التجريبي له لحين قرب الموعد الجديد للافتتاح الرسمي خلال الربع الأخير من العام الجاري.

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وزارة السياحة والآثار المتحف المصري الكبير مصر

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