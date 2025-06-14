دراسة حديثة: النظام الغذائي الغني بالنباتات يقلل من خطر الإصابة بالسكري وأمراض القلب

في ظل الارتفاع المقلق في أعداد المصابين بـداء السكري من النوع الثاني حول العالم، كشفت دراسة رئيسية عُرضت مؤخرًا في مؤتمر "التغذية 2025" عن بصيص أمل جديد. تشير النتائج إلى أن تبني نظام غذائي صحي غني بالنباتات، وتحديدًا تلك الغنية بمركبات الفيتوستيرول، قد يُقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بكل من داء السكري وأمراض القلب.

يُعاني حاليًا واحد من كل تسعة بالغين حول العالم من داء السكري من النوع الثاني، وفقًا للاتحاد الدولي للسكري، ومن المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى واحد من كل ثمانية بحلول عام 2050، وتُعد الولايات المتحدة مثالًا صارخًا على هذا الارتفاع، حيث يُصيب المرض أكثر من واحد من كل سبعة بالغين، وأكثر من ربع من تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

لا يقتصر تأثير داء السكري من النوع الثاني على ارتفاع مستويات السكر في الدم، بل يُعد أيضًا عامل خطر رئيسي للإصابة بأمراض القلب. وتُشير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) إلى أن أمراض القلب هي السبب الرئيسي للوفاة في الولايات المتحدة للرجال والنساء ومعظم المجموعات العرقية.

الفيتوستيرولات درع طبيعي ضد الأمراض المزمنة

حللت الدراسة، وهي دراسة رصدية، بيانات أكثر من 200,000 بالغ في الولايات المتحدة، معظمهم من الممرضين وغيرهم من المهنيين الصحيين، وحوالي 80% منهم من النساء. تابعت البيانات المشاركين لمدة تصل إلى 36 عامًا، وخلال هذه الفترة، أصيب أكثر من 20,000 منهم بمرض السكري، وشُخِّص ما يقرب من 16,000 منهم بأمراض القلب.

وقام الباحثون بتقييم تناول المشاركين لـلفيتوستيرولات من خلال استبيانات حول تكرار تناول الطعام، وقسّموهم إلى خمس مجموعات بناءً على مستويات استهلاكهم لهذه المركبات. وكشفت النتائج أن الأشخاص في المجموعة الأعلى استهلاكًا للفيتوستيرولات – الذين تناولوا حوالي 4-5 حصص من الخضراوات، و2-3 حصص من الفاكهة، وحصتين من الحبوب الكاملة، ونصف حصة من المكسرات يوميًا – كانوا أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب بنسبة 9% ومرض السكري من النوع الثاني بنسبة 8% مقارنة بالمجموعة الأقل استهلاكًا.

كيف تعمل الفيتوستيرولات؟

الفيتوستيرولات هي مركبات موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة النباتية، وتتكون من نوعين من المركبات النشطة بيولوجيًا: الستيرولات النباتية والستانولات النباتية. يوضح سميث، أحد الباحثين المشاركين، أن "الفيتوستيرولات هي مركبات شبيهة بالكوليسترول، تمنع امتصاص الكوليسترول في الأمعاء، مما قد يخفض مستوى الكوليسترول في الدم". وهذا يعني أن الفيتوستيرولات يمكن أن تساعد في خفض مستويات البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL)، أو الكوليسترول "الضار" في الدم، وهو عامل خطر رئيسي لأمراض القلب.

ولتعميق الفهم، قام الباحثون بتحليل عينات دم من أكثر من 40,000 مشارك للبحث عن مؤشرات حيوية أيضية. ووجدوا أن كلًا من الفيتوستيرول الكلي وشكل محدد، وهو بيتا سيتوستيرول، مرتبطان بمؤشرات أيضية ومستقلبات قد تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

أوضح الدكتور فينجلي وانغ، الباحث المشارك في كلية تي إتش تشان للصحة العامة بجامعة هارفارد، الذي قدم البحث: "تشير نتائج المؤشرات الحيوية السريرية والمستقلبات لدينا إلى تورط نشاط الأنسولين، والالتهاب، واستقلاب المستقلبات المرتبطة بمرض السكري من النوع الثاني وأمراض القلب والأوعية الدموية."

وأضاف: "هذا يشير إلى أن الفيتوستيرول قد يقلل من المخاطر من خلال تخفيف مقاومة الأنسولين والالتهاب."

كما أشار الدكتور وانغ إلى أن ميكروبيوم الأمعاء قد يلعب دورًا، حيث حدد الباحثون العديد من الأنواع الميكروبية والإنزيمات المرتبطة بتناول كميات أكبر من الفيتوستيرول، والتي قد تؤثر على إنتاج المستقلبات المرتبطة بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض.

تُقدم هذه الدراسة أدلة قوية على أهمية تبني نظام غذائي غني بالنباتات والفيتوستيرولات كاستراتيجية فعالة للوقاية من داء السكري من النوع الثاني وأمراض القلب، مما يُسلط الضوء على أهمية التغذية كعنصر أساسي في الحفاظ على الصحة العامة.

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