أسعار الذهب اليوم الأربعاء 11 - 6 - 2025

تنشر بوابة فيتو أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر وفق آخر تحديث لها في الأسواق المحلية وسط توقعات بارتفاع الأسعار العالمية خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025.

سعر جرام الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 5331 جنيهًا “بيع”، 5302 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 21

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4665 جنيهًا “بيع”، 4640 جنيهًا “شراء”.

سعر جرام الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 3998 جنيهًا “بيع”، 3977 جنيهًا “شراء”.

سعر الجنيه الذهب

سعر الجنيه الذهب حوالي 37320 جنيهًا “بيع”، 37120 جنيهًا “شراء.

اسعار الذهب اليوم

وارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، الحادي عشر من يونيو، في ظل عدم اليقين الذي يحيط بالاتفاق التجاري المحتمل بين أميركا والصين، وترقب بيانات التضخم في أمريكا.

وكشف مسؤولون أميركيون وصينيون أمس الثلاثاء أنهم اتفقوا على إطار عمل لإعادة هدنة تجارية إلى مسارها الصحيح وإزالة القيود التي تفرضها الصين على صادراتها من المعادن الأرضية النادرة، في حين لم يقدموا أي إشارة تذكر على حل دائم للخلافات التجارية القائمة منذ فترة.

التعريفات الجمركية المتبادلة بين الصين وأمريكا

وأكد وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك للصحفيين أن الطرفين توصلا إلى إطار عمل يحدد تفاصيل الاتفاق الذي جرى التوصل إليه الشهر الماضي في جنيف لتخفيف الرسوم الجمركية المتبادلة التي وصلت إلى مستويات قياسية.

وكان شهر أبريل نيسان الماضي، شهد فرض تعريفات جمركية متبادلة بين الصين وأميركا مما أشعل فتيل حرب تجارية بين أكبر اقتصادين في العالم واتفقت واشنطن وبكين على خفض التعريفات الجمركية بعد محادثات جنيف الشهر الماضي.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.6% إلى 3361.7 دولار للأونصة، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنسبة 0.6% مسجلًا 3341.8 دولار للأونصة.

توقعات البنك الدولي للاقتصاد العالمى

وخفض البنك الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي عن العام الجاري بنحو 0.4% إلى 2.3% مشيرًا إلى التعريفات الجمركية المرتفعة وزيادة حالة عدم اليقين السياسي.

هذا وتترقب الأسواق صدور تقرير التضخم الشهري في أمريكا عن مايو الماضي في وقت لاحق من اليوم، والذي يأتي قبل أسبوع واحد من اجتماع الفدرالي وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

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