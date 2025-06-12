الخميس 12 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الأميك يستعرض إجمالي مبيعات السيارات الصينية خلال أول 4 أشهر من عام 2025

سيارات الصينيه
سيارات الصينيه

السيارات الصينية… استعرض التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي  مبيعات السيارات الصينية  في السوق المصري  خلال الأشهر الأربعة الماضية لعام 2025، وسجلت حجم المبيعات نحو131% اي ما يعادل بيع 13.221 سيارة مقارنة بالعام الماضي الذي بيع فيه ما يقرب من 5722 سيارة.

إجمالي مبيعات السيارات اليابانية

ووفقًا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك،  إجمالي مبيعات السيارات اليابانية بعد حصولها علي المركز الثاني، بعد أن بلغت نسب مبيعاتها نحو 10.3% أي ما يعادل بيع 7992 سيارة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه نسب المبيعات نحو 7243 سيارة.

 

وفي المركز الثالث السيارات الكورية، بعد بيع ما يقرب من 4547 سيارة، وفي المركز الرابع سيارات الأمريكية بنحو 1885 مركبة مقابل 229 سيارة بنسبة 723%.
 

وسجلت مبيعات السيارات الهندية المنشأ نحو 221، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل عدم تمكنها من بيع أي وحدة فى الشهر نفسه من 2024.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

السيارات اليابانية السيارات الكورية السيارات الصيني السيارات الياباني السيارات الهندية الرابع السيارات الصينية

الأكثر قراءة

بالاسم ورقم الجلوس، رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 بالقاهرة والجيزة

الداخلية تكشف حقيقة زيادة رسوم تراخيص السيارات

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

يحمل ذكرى سيئة مع الأحمر، كل ما تريد معرفته عن حكم مباراة الأهلي وإنتر ميامي

12 جنيهًا انخفاضًا في أسعار البيض الأحمر اليوم الخميس

إلهام شاهين تتراجع عن حلم حتشبسوت بعد مفاجأة بالأشعة المقطعية

بعد أزمته، أول قرار رسمي من الزمالك ضد أحمد حمدي

الخطيب ينعى محمد جمال لاعب كرة الصالات

خدمات

المزيد

سعر القصدير اليوم الخميس 12-6-2025 في الأسواق

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس 12 يونيو 2025

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

السجل الذهبي لأبطال كأس العالم للأندية قبل نسخة 2025 (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

آل البيت النبوي في مصر، السيدة فاطمة بنت الإمام الحسين أُمُّ اليتامى والمساكين

تفسير رؤية راعي الغنم في المنام وعلاقتها بالخلاف مع مدير العمل

دعاء ليلة الجمعة للوقاية من الفتن والشرور

المزيد
الجريدة الرسمية