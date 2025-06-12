الأميك يستعرض إجمالي مبيعات السيارات الصينية خلال أول 4 أشهر من عام 2025

السيارات الصينية… استعرض التقرير الصادر من مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات السيارات الصينية في السوق المصري خلال الأشهر الأربعة الماضية لعام 2025، وسجلت حجم المبيعات نحو131% اي ما يعادل بيع 13.221 سيارة مقارنة بالعام الماضي الذي بيع فيه ما يقرب من 5722 سيارة.

إجمالي مبيعات السيارات اليابانية

ووفقًا لما نشره تقرير مجلس معلومات السيارات الأميك، إجمالي مبيعات السيارات اليابانية بعد حصولها علي المركز الثاني، بعد أن بلغت نسب مبيعاتها نحو 10.3% أي ما يعادل بيع 7992 سيارة، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه نسب المبيعات نحو 7243 سيارة.

وفي المركز الثالث السيارات الكورية، بعد بيع ما يقرب من 4547 سيارة، وفي المركز الرابع سيارات الأمريكية بنحو 1885 مركبة مقابل 229 سيارة بنسبة 723%.



وسجلت مبيعات السيارات الهندية المنشأ نحو 221، خلال الشهور الأربعة الأولى من العام الحالى، مقابل عدم تمكنها من بيع أي وحدة فى الشهر نفسه من 2024.

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