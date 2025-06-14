مصادرة 76 طاقم صوت.. الدقهلية تتصدى لظاهرة التلوث السمعي

تابع اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، اليوم جهود المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، في التصدي لظاهرة التلوث السمعي ومصادرة أطقم الصوت والأجهزة المخالفة، وإزالة تعديات ومخالفات البناء، وأكد على ضرورة استمرار تلك الجهود بشكل يومي والتصدي لأي مخالفات مهما كان نوعها أو موقعها.

منع استخدام أي مكبرات صوت بالشوارع

وكان محافظ الدقهلية قد كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالمتابعة اليومية، لحركة سير التكاتك ومنع استخدام أي مكبرات الصوت بالشوارع والتسبب في إزعاج المواطنين، كما أكد على المتابعة المستمرة لحالة الإشغالات بالشوارع ورفعها في الحال، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفات، وإزالة أي تعديات أو مخالفات أولا بأول.

حمل. علي مكبرات الصوت في شرق المنصورة

وتنفيذا لتكليفات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قاد الدكتور السعيد أحمد رئيس حي شرق المنصورة، حملة مكبرة على اجهزه الصوت بمركبات التوكتوك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، بمشاركة نواب رئيس الحي والإدارات المعنية بالحي، أسفرت عن ضبط ومصادرة عدد 7 تابلوه، 2 جهاز بازوكا، 8 سماعات، 7 gm، ورفع ومصادرة عدد من الإشغالات، واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفات.

حملة لرفع الاشغالات بتمي الامديد

وقام اللواء هاني مخلوف رئيس مركز ومدينة تمي الامديد، بتنفيذ حملات دورية بالمدينة والوحدات التابعة بالتنسيق مع مركز الشرطة وإدارة النقل البطئ وقسم الاشغالات، للتصدي لظاهرة الضوضاء والتلوث السمعي بكافة أشكاله، وشن حملة على التكاتك والموتوسيكلات ورفع الاشغالات، أسفرت عن مصادرة 6 أجهزة صوت تكاتك وموتوسيكلات.

حملة بشوارع السنبلاوين

وفي مركز السنبلاوين قاد أحمد عبد العظيم رئيس المدينة حملة، بمشاركة نواب رئيس المركز والعاملين بإدارات مركز ومدينة السنبلاوين، أسفرت الحملة عن ضبط ومصادرة 5 تابلوه بالسماعات، جهاز بازوكا صغير، وأجهزة الصوت المخالفة من العديد من التكاتك، وكذلك ضبط ومصادرة عدد من الإشغالات، شملت استاند مخبز حديد، 2 ترابيزة حديد، حامل هدايا حديد، 3 لوحات إعلانات، 3 مفرش بلاستيك.

حملة علي التكاتك في ميت غمر

كما تابع اللواء أنور عثمان رئيس مركز ومدينة ميت غمر أعمال حملة على التكاتك بإشراف نواب رئيس المدينة وإدارة الإشغالات والمتابعة الميدانية والجهاز المعاون أسفرت عن ضبط ومصادرة 5 أجهزة بازوكا، 5 تابلوه توكتوك، ورفع ومصادرة عدد من الإشغالات التي تعوق حركة المرور.

حملة في شوارع طلخا

وفي مركز طلخا تابع ط اسلام النجار رئيس المركز أعمال حملة على التكاتك بقيادة نواب رئيس المدينة والإدارات المعنية، أسفرت عن ضبط ومصادرة 5 جهاز بازوكا صغير، جهاز بازوكا كبير، 2 سماعة، كما قام الأستاذ حاتم قابيل رئيس مركز ومدينة ميت سلسيل، بمتابعة أعمال حملة على التكاتك بشوارع المدينة، أسفرت عن ضبط ومصادرة 12 طقم صوت تكاتك متنوع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات.

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