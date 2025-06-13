الجمعة 13 يونيو 2025
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أخبار مصر

التعليم العالي: طلاب يطورون أول تطبيق عربي يعزز استخدام الواقع الافتراضي في عرض الآثار

جامعة القاهرة، فيتو
جامعة القاهرة، فيتو

 طوّر عدد من طلاب كلية الآثار – جامعة القاهرة، أول تطبيق من نوعه على المستوى المصري والعربي يُوظّف تقنيات الواقع الافتراضي في عرض الآثار المصرية بطريقة تفاعلية مبتكرة، تُسهم في تعزيز الوعي الحضاري والترويج للتراث المصري عالميًا، في إنجاز طلابي جديد يعكس إبداع الشباب المصري.

وسلطت قناة Extra News الضوء على المشروع من خلال تقرير خاص، استعرض مراحل تطوير التطبيق، وأهدافه في ربط التكنولوجيا بالتراث، وإتاحة تجربة افتراضية فريدة تمكّن المستخدم من التفاعل مع المواقع الأثرية وكأنّه يزورها فعليًا.

 


وأوضح الطالب مينا جرجس، أحد أعضاء الفريق الطلابي المشارك في تنفيذ المشروع، خلال مداخلته بالقناة، أن التطبيق يهدف إلى تقديم تجربة تعليمية وسياحية مبتكرة تتيح للمستخدمين في مصر وخارجها التعرّف على الحضارة المصرية من خلال الواقع الافتراضي، بما يُسهم في نشر الوعي الثقافي والتاريخي بطريقة تفاعلية.

ويأتي هذا المشروع في إطار دعم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للابتكار وريادة الأعمال في الجامعات المصرية، وتشجيع الطلاب على تقديم حلول رقمية تواكب متطلبات العصر، وتُسهم في خدمة المجتمع وتطوير قطاعي السياحة والتعليم.

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