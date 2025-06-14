كأس العالم للأندية، ضربة قوية لإنتر ميلان بسبب حرب إيران

كأس العالم للأندية، تلقى إنتر ميلان الإيطالي ضربة قوية قبل انطلاق مشاركته في منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر لها يوم 15 يونيو الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية.

وجاءت الضربة بعد تضاؤل فرص اللاعب الدولي الإيراني مهدي تارمي، مع فريقه الإيطالي في مونديال الأندية، بسبب ظروف الحرب المشتعلة حاليا بين إيران والكيان الصهيوني.

وكان اللاعب الإيراني يتواجد رفقة منتخب بلاده، وشارك في مباراتي قطر وكوريا الشمالية ضمن تصفيات آسيا المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2026.

ويشارك إنتر ميلان الإيطالي في بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث يتواجد ضمن المجموعة الخامسة إلى جانب مونتيري المكسيكي، وريفربليت الأرجنتيني، وأوراوا ريدز الياباني.

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