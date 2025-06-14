سؤال "الترانزيستور" في الفيزياء يربك طلاب الثانوية الأزهرية: صعب وغير مباشر (فيديو)

سادت حالة من الاستياء بين طلاب القسم العلمي في الثانوية الأزهرية اليوم السبت، بسبب صعوبة امتحان مادة الفيزياء، حيث أجمع الطلاب على أن الامتحان كان «صعبا جدًا»، ويحتوي على أسئلة غير مباشرة تتطلب تفكيرًا عميقًا للتعامل معها.

آراء طلاب الثانوية الأزهرية بعد امتحان الفيزياء

وأفاد الطلاب في تصريحاتهم لـ “فيتو” بعد الامتحان بأن «نحو ثلثي الامتحان كان صعبًا»، مشيرين إلى أن «الامتحان طويل ورخم»، على الرغم من أن الوقت المخصص للإجابة كان مناسبًا وكافيًا حسب قولهم.

كما اشتكوا الطلاب من أمام لجنة معهد حلمية الزيتون أن «بعض الأسئلة لم تكن واضحة»، خاصة سؤال الترانزيستور الذي سبب ارتباكًا لكثيرٍ من الطلاب بسبب صيغتِه غير المعتادة وغير المباشرة.

امتحانات الثانوية الأزهرية 2025

ويحرص قطاع المعاهد الأزهرية سنويًا على تطوير آليات إدارة الامتحانات بما يضمن بيئة تربوية آمنة ومحفزة للطلاب، ويحقق أعلى درجات العدالة والانضباط.

وتشهد امتحانات هذا العام تعزيزًا للضوابط التنظيمية داخل اللجان وخارجها، إلى جانب اتخاذ إجراءات صارمة لتأمين سير الامتحانات في جميع مراحلها، وقد روعي في وضع الامتحانات أن تكون متنوعة وشاملة، تقيس قدرات الطلاب على الفهم والتحليل والاستيعاب، وليس الحفظ فقط، مع الالتزام بالمواصفات الفنية للورقة الامتحانية وتوزيع الأسئلة وفق الأوزان النسبية للمقررات.

ويبلغ عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام 173,808 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، موزعين على 577 لجنة امتحانية، ويبلغ طلاب القسم العلمي 73094 طالبا وطالبة، البنين 38118 طالبا والفتيات 34976 طالبة، بينما يبلغ طلاب القسم الأدبي 100714، البنين 60147 طالبا، والفتيات 40567 طالبة، وتستمر امتحانات القسم العلمي حتى الأربعاء 9 يوليو، بينما تمتد امتحانات القسم الأدبي حتى الخميس 10 يوليو.

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