رئيس الوزراء: نتابع أحداث إيران أولا بأول وننسق لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، متابعة الموقف أولا بأول، مشيرًا إلى أنه تم التنسيق بين حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، لزيادة المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة، في إطار متابعة تداعيات العملية العسكرية الإسرائيلية في إيران.

وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع مع وزيري الكهرباء والبترول، لاستعراض سيناريوهات تداعيات الأحداث العسكرية بالمنطقة.

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