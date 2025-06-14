نجاح جراحات معقدة بالمخ والوجه لطفلة وشاب بمستشفيي تمى الأمديد وأجا المركزي بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور، وكيل وزارة صحة الدقهلية، عن نجاح فريقَي جراحة المخ والأعصاب والوجه والفكين بمستشفيي تمى الأمديد وأجا المركزي في إجراء تدخلات جراحية دقيقة أنقذت حياة طفلة ومريض شاب في حالتين طارئتين تم التعامل معهما بكفاءة عالية وتكامل في التخصصات.

جراحات معقدة بالمخ والوجه تنقذ حياة طفلة ومريض شاب بمستشفيات تمى الأمديد وأجا المركزى

وأوضح وكيل الوزارة أن مستشفى تمى الأمديد شهد إجراء جراحة معقدة لطفلة تبلغ من العمر 5 سنوات، وصلت إلى المستشفى إثر تعرضها لحادث طريق تسبب في كسر منخسف مضاعف بالجمجمة وضغط مباشر على العين اليسرى. وفور استقبال الحالة، تم تشكيل فريق طبي من جراحة المخ والأعصاب والتجميل والتخدير، حيث أُجريت عملية رد الكسر المضاعف بمحجر العين وتثبيته بشرائح ومسامير دقيقة، مما أسفر عن استعادة وظيفة العين بشكل كامل، وتتماثل الطفلة الآن للشفاء.

الفريق الطبي المشارك في إجراء الجراحة

شارك في الجراحة كل من:

الدكتور محمد سليم عودة، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بكلية الطب

الدكتور محمد فتحي، مدرس مساعد جراحة التجميل

الدكتور فاطمة محمد عبداللطيف، استشاري التخدير

استقبال المريض بقسم طوارئ مستشفى أجا

وفي سياق متصل استقبل قسم الطوارئ بمستشفى أجا مريضًا شابًا محولًا من مستشفى السنبلاوين العام، يعاني من تفتيت في عظام الجبهة والجيب الأمامي للمخ، مع كسر في قاع الجمجمة وتهتك في الأم الجافية نتيجة مشاجرة عنيفة. وعلى الفور تم إجراء عملية جراحية تضمنت ترقيع قاع الجمجمة، وإصلاح الأم الجافية، وإعادة بناء عظام الجبهة، وقد تمت بنجاح.

تولى إجراء العملية فريق متخصص ضم:

الدكتور محمد الجراحي، استشاري جراحة الوجه والفكين ورئيس القسم

الدكتور محمود أبو ميه، مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب بجامعة الأزهر

الدكتور محمود الدمرداش، أخصائي جراحة الوجه والفكين

الدكتور محمد سمير، طبيب التخدير

إلى جانب فريق التمريض المشارك في العمليات: م/ إيمان النادي وم/ أزهار السيد.

العمليات تعكس كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات

وأكد الدكتور تامر مدكور أن هذه العمليات تعكس كفاءة الأطقم الطبية بمستشفيات الدقهلية وقدرتها على التعامل مع الحالات الحرجة بدقة وسرعة، مشيدًا بجهود الفرق الطبية والتمريضية في إنقاذ الأرواح وتحقيق نسب شفاء مرتفعة في تخصصات دقيقة ومعقدة.

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