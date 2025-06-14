وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية يعقدان اجتماعا لمتابعة المشروعات المشتركة

فى مستهل جولة تفقدية بمشروعات وزارة الإسكان بمحافظة الإسكندرية اليوم، عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، اجتماعا بمقر ديوان محافظة الإسكندرية، لبحث عدد من ملفات العمل والمشروعات المشتركة بين وزارة الإسكان والمحافظة، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والمحافظة.

واستهل المهندس شريف الشربيني، الاجتماع، بالتعبير عن سعادته بالتواجد بمحافظة الإسكندرية، مشيرا إلى أن زيارته الحالية لمحافظة الإسكندرية لتفقد عدد من المشروعات التابعة للوزارة بهدف دفع العمل بالمشروعات وتذليل أي عقبات إن وجدت، ومشيدًا بالتنسيق الدائم مع مسئولي المحافظة بشأن تلك المشروعات كافة.

وأضاف وزير الإسكان أن زيارة اليوم تأتي أيضا لتعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان ومحافظة الإسكندرية، واستعراض عدد من الأفكار والمقترحات التي تسهم في تحسين جودة الحياة لدى المواطن السكندري، وتوفير حياة كريمة له.

من جانبه، ثمن الفريق احمد خالد حسن سعيد، استمرار التواصل والتنسيق مع وزارة الإسكان، موضحًا أن للوزارة الكثير من الإسهامات على مستوى التخطيط بالمناطق المختلفة بالمحافظة، مشيرا إلى الدور الكبير الذي تقوم به الوزارة لإنشاء مجتمعات عمرانية متكاملة بمختلف المحافظات.

واستعرض وزير الإسكان ومحافظ الإسكندرية خلال الاجتماع عددا من ملفات العمل فيما يخص المشروعات التي تعمل على تنفيذها وزارة الإسكان داخل المحافظة، ومنها مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستراتيجية للتعامل مع مياه الأمطار، ومشروعات تطوير الطرق والمحاور، ومنها مشروع تطوير كورنيش الإسكندرية من منطقة المنتزه حتى فندق المحروسة، فضلًا عن استعراض عدد من الفرص الاستثمارية والتي تستهدف إقامة مجتمعات عمرانية متكاملة.

وفي ختام الاجتماع، أهدى الفريق احمد خالد حسن سعيد، درع المحافظة للمهندس شريف الشربيني، تكريما لدوره ومساهمته في النهوض بالقطاع العقاري، وجهوده في زيادة معدلات التنمية العمرانية.

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