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بدء تسليم قطع أراضي "مسكن" للفائزين ببرج العرب الجديدة غدا

وزارة الإسكان
وزارة الإسكان

 تبدأ وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية، تسليم قطع الأراضي السكنية محور الإسكان المتوسط "مسكن" للفائزين بمدينة برج العرب الجديدة، اعتبارًا من غدا الأحد 15 /6/ 2025، على أن يستمر تسليم الأراضي حتى يوم الخميس 7 /8 /2025، وذلك في أيامٍ محددة وفقًا للمعلن من جهاز المدينة.

وسيتم تسليم القطع بالحي السادس من 553: 575، يوم الأحد 15 /6/ 2025، والقطع من 576: 600، يوم الإثنين 16 /6/ 2025، والقطع من 601: 625، يوم الثلاثاء 17 /6/ 2025، والقطع من 626: 650، يوم الأربعاء 18 /6 /2025، والقطع من 651: 675، يوم الخميس 19 /6/ 2025، والقطع من 676: 700، يوم الأحد 22 /6/ 2025، والقطع من 701: 725، يوم الإثنين 23 /6/ 2025، والقطع من 726: 750، يوم الثلاثاء 24 /6/ 2025، والقطع من 751: 775، يوم الأربعاء 25 /6/ 2025، والقطع من 776: 800، يوم الأحد 29 /6/ 2025، والقطع من 801: 814، يوم الإثنين 30 /6/ 2025، وتخصيص يومي الثلاثاء والأربعاء 1 و2 /7/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد.

 

كما سيتم تسليم القطع بالحي الخامس من 1072: 1115، يوم الأحد 6 /7 /2025، والقطع من 1116: 1155، يوم الإثنين 7 /7 /2025، والقطع من 1156: 1195، يوم الثلاثاء 8 /7/ 2025، والقطع من 1196: 1235، يوم الأربعاء 9 /7/ 2025، والقطع من 1236: 1275، يوم الخميس 10 /7/ 2025، والقطع من 1276: 1315، يوم الأحد 13 /7 /2025، والقطع من 1316: 1355، يوم الإثنين 14 /7/ 2025، والقطع من 1356: 1395، يوم الثلاثاء 15 /7/ 2025، والقطع من 1396: 1435، يوم الأربعاء 16 /7/ 2025، والقطع من 1436: 1475، يوم الخميس 17 /7/ 2025.

 

وتسليم قطع الأراضي من 1476: 1515، يوم الأحد 20 /7/ 2025، والقطع من 1516: 1555، يوم الإثنين 21 /7/ 2025، والقطع من 1556: 1595، يوم الثلاثاء 22 /7/ 2025، والقطع من 1596: 1635، يوم الأربعاء 23 /7/ 2025، والقطع من 1636: 1675، يوم الأحد 27 /7 /2025، والقطع من 1676: 1715، يوم الإثنين 28/7/2025، والقطع من 1716: 1755، يوم الثلاثاء 29 /7/ 2025، والقطع من 1756: 1795، يوم الأربعاء 30 /7/ 2025، والقطع من 1796: 1835، يوم الخميس 31 /7/ 2025، والقطع من 1836: 1875، يوم الأحد 3 /8/ 2025، والقطع من 1876: 1915، يوم الإثنين 4 /8/ 2025، والقطع من 1916: 1933، يوم الثلاثاء 5 /8/ 2025، وتخصيص يومي الأربعاء والخميس 6 و7 /8/ 2025، للذين تخلفوا عن الاستلام في تلك المواعيد. 

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الاسكان المتوسط الإسكان المجتمعات العمرانية برج العرب الجديدة هيئة المجتمعات العمرانية هيئة المجتمعات

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