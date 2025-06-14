فهمت غلط، النيابة تستمع لأقوال طالب متهم بالتحرش بسيدة أجنبية في الشروق

استمعت نيابة الشروق، لأقوال طالب متهم بالتحرش بسيدة أجنبية فى مدينة الشروق، وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

وقال الطالب المتهم “ أنا لم اتحرش بها أنا سألتها عادي انتي من أين وهي واضح إنه ما فهمتنيش وفهمت سؤالي ليها غلط”.

طالب يتحرش بسيدة أجنبية بالشروق

تلقى قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (سيدة "تحمل جنسية إحدى الدول" – مقيمة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس) بتضررها من تحرش طالب بها حال تواجدها بدائرة القسم، وتم تشكيل فريق بحث وتحر من صحة البلاغ، وتبين من صحته.



وتمكن رجال المباحث من تحديد وضبط مرتكب الواقعة (طالب، مقيم بذات الدائرة) وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالواقعة.

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