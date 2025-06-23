خبير يوضح سيناريوهات الرد الإيراني على الضربات الأمريكية

قال الدكتور أحمد فؤاد أنور أستاذ العبري بجامعة الإسكندرية والخبير في ملف الصراع العربي الإسرائيلي إن الضربة الإسرائيلية لإيران والتي شملت ١٠٠ موقع إيراني تكشف عن مرحلة جديدة من مراحل الصراع في منطقة الشرق الأوسط بين إسرائيل والأمة العربية، فالجانب الإسرائيلي وأيضا الأمريكي يجرون المنطقة إلى حرب إقليمية.



المغامرة الإسرائيلية تجعل الرد الإيراني منتظر بين الحين والآخر

وأكد فؤاد أنور في تصريح لفيتو أن هذه المغامرة الإسرائيلية تجعل الرد الإيراني منتظر بين الحين والآخر وأنه رغم أن البداية سيكون باستخدام المسيرات الإيرانية ضد عدد من المواقع الإسرائيلية لاشغال الردارات الإسرائيلية وإطلاق الصواريخ البالستيىة، وهذا سيجعل هناك صعوبة في توقع السيناريو القادم في ظل الأوضاع الملتهبة حاليا في منطقة الشرق الأوسط.

اتهامات لإيران انها ترد بضربات منزوعة الدسم

وتابع: هناك اتهامات لإيران أنها ترد بضربات منزوعة الدسم حقيقة أن هذا جزء كبير من الحرب النفسية فقد تم استهداف مطار بن غوريون بالمسيرات ووصلت إلى بيت نتنياهو وحتى الآن فالضربات الإيرانية رغم أنها غير موجعة إلا أنها تستخدم لشغل النظر عن الرادارات الإسرائيلية لإطلاق صواريخ البالستية، ومن هنا منتظر جولة من التبادل والقذف والاستهداف القيادات ستكون متبادلة بين كلا من إسرائيل وإيران، وستعمل إسرائيل على تقويض البرنامج النووي الإيراني خاصة بعدما توفر لها الغطاء من جانب الطاقة النووية.

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