السبت 14 يونيو 2025
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حوادث

قصة أربعيني أشعل النيران في منزل والده وقرار عاجل من النيابة

حريق شقة، فيتو
حريق شقة، فيتو

 أدلى عاطل متهم بإشعال النيران بشقة والده في الجيزة، باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق بارتكابه للجريمة، التي أسفرت عن احتراق الشقة بالكامل دون أي إصابات.

 

وأفاد المتهم خلال التحقيقات أن حدة الخلافات تزايدت بينه وبين والده الفترة الأخيرة، ولم يشعر بنفسه إلا وهو يشعل النيران في شقة والده بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، قائلا: تعبت وزهقت من المشاكل معه.

 

وكشفت التحقيقات أن الحريق اندلع عمدا بعد أن أضرم ابن صاحب الشقة، البالغ من العمر 40 عاما، النيران في شقة والده، إثر مشادة كلامية نشبت بينهما، وأمرت النيابة بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

عاطل يضرم النيران في شقة والده

البداية، كانت بتلقى العميد عمرو حجازي، رئيس قطاع غرب الجيزة، إخطارا من المقدم عبد الحميد مرسي رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، يفيد بتلقيه بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بإشعال شخص النيران في شقة بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ مدعومين بسيارة إسعاف وقوات الحماية المدنية.


وبالفحص تبين قيام عاطل يبلغ من العمر 40 عاما، بإضرام النيران في منزل والده المسن صاحب الـ 70 عاما، بعد مشادة كلامية نشبت بينهما، قام على إثرها المتهم بإشعال الشقة، وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران دون وقوع أي إصابات.

 

القبض على المتهم بإشعال شقة والده

وألقى القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة.

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الجيزة قسم شرطة الطالبية غرفة عمليات النجدة

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