مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 18 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم، تعتبر الصلاة وسيلة للتقرب إلى الله وللدعاء وطلب العون والمغفرة. فهي تجمع بين الجسد والروح في وقت واحد، حيث يؤدي المسلم الحركات الجسدية المتمثلة في الركوع والسجود، وفي نفس الوقت يتوجه بروحه وقلبه إلى الله بالدعاء والتضرع، هذا التكامل بين الجسد والروح يعزز الشعور بالسكينة والطمأنينة.

إضافة إلى ذلك، تعزز الصلاة من الروابط الاجتماعية بين المسلمين. فصلاة الجماعة في المسجد تساهم في تعزيز التواصل والتآخي بين أفراد المجتمع. عندما يجتمع المسلمون لأداء الصلاة، يتعرفون على بعضهم البعض ويتبادلون الأخبار، مما يقوي الروابط الاجتماعية ويساهم في تحقيق الوحدة والتضامن بين أفراد المجتمع. صلاة الجمعة، على وجه الخصوص، تعتبر مناسبة أسبوعية يتجمع فيها المسلمون لتبادل الأخبار والتواصل، مما يعزز الروابط الاجتماعية ويساهم في وحدة الصف.

مواقيت الصلاة بتوقيت المحافظات، فيتو

مواقيت الصلاة

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

مواقيت الصلاة اليوم بالقاهرة والمحافظات

موعد أذان المغرب اليوم وفقًا للتوقيت المحلي لمدينتي القاهرة والإسكندرية وكذلك، مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية

موعد أذان المغرب بالقاهرة: 7:59 م

موعد أذان المغرب بالإسكندرية: 8:07 م

موعد أذان المغرب بأسوان: 7:38 م

مواقيت الصلاة اليوم

والأذان فرض كفاية على الرجال إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وللأذان أهمية عظيمة فى إظهار الشعائر الإسلامية وحث المصلين على عمارة المساجد فى الأوقات الخمسة.

وفيما يلي مواقيت الصلاة، لعدد من مدن ومحافظات الجمهورية من واقع بيانات الهيئة العامة للمساحة

القاهرة:

• الفجر: 4:07 ص

• الظهر: 12:56 م

• العصر: 4:32 م

• المغرب: 7:59 م

• العشاء: 9:32 م

الإسكندرية:

• الفجر: 4:07 ص

• الظهر: 1:01 م

• العصر: 4:40 م

• المغرب: 8:07 م

• العشاء: 9:42 م

أسوان:

• الفجر: 4:25 ص

• الظهر: 12:50 م

• العصر: 4:08 م

• المغرب: 7:38 م

• العشاء: 9:03 م

الإسماعيلية:

• الفجر: 4:01 ص

• الظهر: 12:52 م

• العصر: 4:29 م

• المغرب: 7:56 م

• العشاء: 9:30 م

وجاءت باقي مدن الجمهورية كالتالي:

عظّم الإسلام شأن الصلاة، وجعلها الرّكن الثاني من أركانه بعد الشهادتين.

قال رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم-: (بُنِيَ الإسْلَامُ علَى خَمْسٍ: شَهَادَةِ أنْ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأنَّ مُحَمَّدًا رَسولُ اللَّهِ، وإقَامِ الصَّلَاةِ، وإيتَاءِ الزَّكَاةِ، والحَجِّ، وصَوْمِ رَمَضَانَ).

فالصلاة عمود الدّين، وأوّل ما يُحاسب عليه العبد يوم القيامة، فتجب على العبد في كلّ أحواله إلى مماته، ويرتبط بها صلاح الأعمال، إن كانت صالحة صلُحت الأعمال وإلّا فلا.

والصلاة آخر وصيّة أوصى بها رسول الله -صلّى الله عليه وسلّم- قبل انتقاله إلى الرّفيق الأعلى.

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