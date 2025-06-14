السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

وسائل إعلام عبرية: هجوم إيراني رابع وصفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل

صفارات الإنذار تدوي
صفارات الإنذار تدوي في جميع أنحاء إسرائيل،فيتو

أفادت مصادر أمنية إسرائيلية بأنه تم تفعيل صفارات الإنذار، فجر  السبت، في عدة مناطق داخل البلاد، بعد رصد صواريخ أُطلقت من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية، وفق ما أفادت به وسائل إعلام عبرية.

ودعت السلطات الإسرائيلية المواطنين إلى الالتزام الكامل بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية، في ظل استمرار التهديدات.

وفي السياق، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن سلاح الجو ينفذ حاليًّا عمليات اعتراض وهجوم في مواقع مختلفة، بهدف تحييد مصادر التهديد.

وحذرت الجهات الأمنية من أن منظومة الدفاع الجوي ليست محكمة بالكامل، مما يستدعي البقاء في الأماكن المحمية واتباع التعليمات الرسمية بدقة.

قالت وسائل إعلام عبرية، السبت، إن موجة من الطائرات المسيّرة والصواريخ أطلقتها إيران في طريقها إلى أهداف داخل إسرائيل.

وأفادت الوسائل العبرية بأن الحرس الثوري الإيراني يستعد لإطلاق  1800 صاروخ دفعة واحدة باتجاه أهداف داخل العمق الإسرائيلي كرد انتقامي على الهجمات الإسرائيلية التي طالت مواقع عسكرية ونووية داخل إيران.

وفي وقت سابق السبت، أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجارات قوية في تل أبيب وعدة مناطق في شمال ووسط إسرائيل، وذلك عقب إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية  باتجاه إسرائيل تم اعتراض العشرات منها.

وقالت القناة 12 العبرية إن دوي انفجارات سمع في العديد من التجمعات السكنية وسط البلاد، فيما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل، بما في ذلك القدس، بئر السبع، وتجمع غوش دان.

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مصادر أمنية إسرائيلية صواريخ الاراضي الاسرائيلية

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