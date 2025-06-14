السبت 14 يونيو 2025
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خارج الحدود

إطلاق موجة خامسة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل

الهجوم الإيراني على
الهجوم الإيراني على إسرائيل، فيتو

رصدت وسائل إعلام عبرية إطلاق موجة خامسة من الصواريخ والمسيرات الإيرانية على إسرائيل. 

وأفاد الإعلام العبري أن إيلات ووادي عربة جنوب إسرائيل تتعرضان لوابل من الصواريخ الإيرانية.

وأشارت “يديعوت أحرونوت”، إلى سماع دوي انفجارات قوية في جنوب إسرائيل، مشيرة إلى سقوط صواريخ إيرانية بالقرب من تل أبيب.

ومن جانبه أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، فجر السبت، تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق داخل البلاد، وذلك بعد رصد إطلاق موجة صواريخ جديدة من إيران باتجاه الأراضي الإسرائيلية.


وأكد  في بيان أن سلاح الجو ينفذ في هذه الأثناء عمليات اعتراض وضربات جوية لإزالة التهديد في المناطق المستهدفة، مشيرًا إلى أن منظومة الدفاع الجوي "ليست محكمة بالكامل"، مما يستدعي استمرار الالتزام بتعليمات قيادة الجبهة الداخلية.

وفي شمال إسرائيل، هرع السكان إلى الملاجئ بعد سماع دوي صفارات الإنذار، إثر دفعة جديدة من الصواريخ أُطلقت من إيران، وسط تصاعد التوترات العسكرية بين الطرفين.

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