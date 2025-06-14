زبيدة ثروت، حفيدة السلطان حسين التي بدأت حياتها الفنية بإهانة وفتنة "عيونها" وراء تركها للمحاماة

زبيدة ثروت، أجمل فتيات الشرق، صاحبة أجمل عينين فى السينما، لقبت بالسندريلا وقطة السينما وملكة الرومانسية، هى إحدى جميلات الزمن الجميل، عضو نقابة المحامين وعملت بالمحاماة، فازت فى مسابقة اختيار أجمل عينين أقامتها مجلة الجيل ليحاصرها المنتجين والمخرجين لتقديمها إلى السينما، من أشهر أفلامها “ يوم من عمرى ” ورحلت عام 2016

ولدت الفنانة زبيدة ثروت في مثل هذا اليوم عام 1940 بمنطقة بوكلى بالإسكندرية، جدها لأمها هو السلطان حسين كامل ـ حسب تصريحها في حواراتها ـ حصلت على ليسانس الحقوق جامعة الإسكندرية وقيدت عضوا في نقابة المحامين، جدها من الأعيان وكان يعمل محاميا ومن هنا عارض عمل حفيدته بالفن فعملت بالمحاماة في مكتب لبيب معوض المحامي إلا أن عشقها للتمثيل انتصر في النهاية وساعدها على ذلك نجاحها في مسابقة مجلة الجيل لأجمل عيون التي كانت سببا في دخولها عالم الفن والتمثيل.

دليلة كانت بداية المشوار

عن بداياتها الفنية وأول لقطة قالت زبيدة ثروت: “وقفت أمام الكاميرا لأول مرة في فيلم “دليلة” بعد أن فزت في مسابقة الكواكب للجمال، ولما نهرنى المخرج كثيرا أثناء التصوير صعبت على شادية بطلة الفيلم وقالت لى “كلنا فى الأول كنا مثلك شخط فينا المخرج”، فكان أول درس فى حياتى”.

زبيدة ثروت الملاك الصغير



كانت البداية السينمائية الحقيقية للفنانة زبيدة ثروت فى فيلم "الملاك الصغير" الذى استطاعت بدورها فيه فى دور فتاة مصابة بالشلل أن تجمع جمهور مشاهديها حولها بعد أن ذرفت الدموع من أعينهم، وكان ذلك وحده برهانا على نجاحها وذلك بعد ان اقنع يحيى شاهين بطل الفيلم والد زبيدة على قيامها بالدور أمامه فى الفيلم.

زواج واعتزال الفن



عندما تزوجت زبيدة ثروت المنتج صبحى فرحات توقفت عن التمثيل وأنجبت 4 بنات متتاليات فى 6 سنوات ريم ورشا ومها وقسمت، ودرست الماجستير، وبعد ست سنوات من الانقطاع عادت زبيدة ثروت إلى الفن، فبدأت بتقديم برامج للإذاعة فى إذاعة الشرق الأوسط والتليفزيون وأنتج لها زوجها فيلمين هما أيام معه عن قصة كولييت خورى، فى سبيل الحرية.

15 فيلما و6 مسرحيات



قدمت زبيدة ثروت خلال مشوارها الفنى خمسة عشر فيلما منها: بنت 17، فى بيتنا رجل عن قصة إحسان عبد القدوس، نصف عذراء، شجرة اللبلاب، سلوى فى مهب الريح، زمان يا حب، الأحضان الدافئة، عاشت للحب، الحب الضائع، ودورها الرومانسى الرائع مع عبد الحليم حافظ فى فيلم "يوم من عمرى" من إخراج عاطف سالم، ليكون فيلم "المذنبون" آخر أفلامها ثم اعتزلت بعده الفن نهائيا.

فى بيتنا رجل

من أشهر أفلام زبيدة ثروت في السينما: في بيتنا رجل عن قصة إحسان عبد القدوس وقد نالت عنه جائزة كبرى سلمها لها الرئيس جمال عبد الناصر وهى تعتبر دورها فيه أهم أدوارها وأحبها إليها، ومن الأفلام أيضا: الأحضان الدافئة، زوجة غيورة جدا، الحب الضائع، زمان يا حب مع فريد الأطرش، عاشت للحب، ثم تفرغت لتربية بناتها معلنة الاعتزال، لتعود مرة أخرى بفيلم المذنبون كآخر أفلامها لتعتزل بعده نهائيا.

شمس لا تغيب أصعب المشاهد

عن أصعب مشهد فى حياة زبيدة ثروت قالت: فى فيلم " شمس لا تغيب" فقد اقتضت أحداث الفيلم أن أتعثر في حجر على قمة تل في صحراء الفيوم وأصاب بالعمى من صدمة رأسى بحجر، وكان يمكن أن أستعين بدوبليرة فى الدحرجة لكنى رفضت وكان المشهد من أروع ما قدمت.

في المسرح قدمت زبيدة ثروت 6 مسرحيات منها: حماتي والمنديل، أنا وهي ومراتي، 8 ستات، مين يقدر على ريم، وكانت آخر مسرحياتها عائلة سعيدة جدا مع عقيلة راتب وأمين الهنيدي.

بيليه يطلبها للزواج

أعجب بـ زبيدة ثروت لاعب الكرة العالمى بيليه وطاردها كثيرًا بعد أن رآها في الكويت أثناء وجودهما لأسباب مختلفة في الفندق ذاته، وعشقها وطلبها للزواج، حسبما قالت في لقاء تليفزيوني قبل رحيلها، لكنها رفضت.

مرض بالسرطان ورحيل



أصيبت الفنانة زبيدة ثروت في أواخر حياتها بسرطان الرئة بسبب شراهتها في تدخين السجائر، ورحلت عام 2016 عن 76 عاما بعد أن أوصت بدفنها بجوار المطرب الراحل عبد الحليم حافظ بعد أن صرحت بحبها له، إلا أن هذه الوصية لم تنفذ.

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