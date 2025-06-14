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ثقافة وفنون

تامر عاشور بـ"العكاز" وتامر حسني يشعلان أجواء حفل الكويت (فيديو وصور)

تامر عاشور وتامر
تامر عاشور وتامر حسني، فيتو

أحيا الثنائي تامر عاشور وتامر حسني حفلًا غنائيًّا بالكويت ضمن فعاليات ليلة عمر، وشهد الحفل إقبالًا كبيرًا. 

حفل تامر عاشور وتامر حسني 

وأحيا تامر عاشور حفله بالعكاز، بعد عملية الرباط الصليبي التي أجراها مؤخرًا، فيما أشعل تامر حسني الحفل الأجواء بعدد من أغانيه.

وكان قد قال تامر عاشور: “إنه سيقدم ميدلي جديدًا للمرة الأولى خلال حفله مع تامر حسني في الكويت، مشيرًا إلى أنه سيغني الأغاني بتوزيعات جديدة”.

ويعود الفنان تامر حسني إلى لبنان من جديد من خلال حفله الغنائي الذي من المقرر إقامته يوم 9 أغسطس المقبل، ومن المتوقع أن يشهد إقبالًا كبيرًا.


ومن المقرر أن يقدم تامر حسني عددًا كبيرًا من أغانيه الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، بالإضافة إلى غنائه أحدث ألبوماته “لينا معاد”.

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