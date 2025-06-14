أنباء عن استهداف مقر هيئة الأركان الإسرائيلية في تل أبيب

تداولت وسائل إعلام ومستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر تعرض مقر هيئة أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي في تل أبيب لقصف إيراني، مع تصاعد أعمدة الدخان من الموقع المستهدف.

ذكرت صحيفة "هآرتس"، في وقت سابق السبت، أن مباني انهارت بشكل كامل وسط مدينة تل أبيب جراء سقوط صواريخ إيرانية.

من جانبه، أكد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، السبت، ضرورة عدم نشر أو مشاركة مواقع التي تستهدفها الهجمات الصاروخية الإيرانية.

أفادت وسائل إعلام عبرية بوقوع انفجارات قوية في تل أبيب وعدة مناطق في شمال ووسط إسرائيل، وذلك عقب إطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية تجاه إسرائيل تم اعتراض العشرات منها.

وقالت القناة 12 العبرية إن دوي انفجارات سمع في العديد من التجمعات السكنية وسط البلاد، فيما انطلقت صفارات الإنذار في مناطق متفرقة من إسرائيل، بما في ذلك القدس، بئر السبع، وتجمع غوش دان.

وأشار متحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى أن "صواريخ أطلقت من إيران نحو إسرائيل"، مؤكدًا أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضها، فيما تم تفعيل أجهزة الإنذار في جميع أنحاء البلاد.

ودعت الجبهة الداخلية الإسرائيلية المواطنين إلى دخول المناطق المحمية فورًا وعدم مغادرتها حتى صدور تعليمات جديدة.

ورغم الأنباء الأولية عن سقوط جرحى في منطقة غوش دان، أفادت منظمة "نجمة داوود الحمراء" بأنه لم تُسجل إصابات حتى الآن، ويجري التحقق من التقارير الواردة من مختلف المناطق.

وأورد التلفزيون الرسمي الإيراني "دفعة جديدة من الهجمات الصاروخية الإيرانية على الكيان الصهيوني انطلاقًا من طهران وكرمنشاه"، المدينة الواقعة في غرب إيران.

من جانبها، قالت وكالة أنباء فاس الإيرانية، إن الحرس الثوري الإيراني أطلق دفعة من الصواريخ من قواعد صاروخية في طهران وكرمانشاه.

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