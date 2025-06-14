هل تواصل أسعار الدواجن الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؟ الشعبة تجيب

سجلت أسعار الدواجن عقب انتهاء عيد الأضحى المبارك؛ انخفاضات واضحة وصلت لـ10 جنيهات في الكيلو، حيث تراجع سعر كيلو الدواجن من 76 جنيهًا إلى 66 جنيهًا، فهل تواصل أسعار الدواجن الانخفاضات خلال الفترة المقبلة؟

أسعار الدواجن انخفضت بعد عيد الأضحى المبارك

قال الدكتور عبدالعزيز السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الدواجن انخفضت بعد عيد الأضحى المبارك، لأقل من 70 جنيهًا، إذ يصل سعر كيلو الفراخ في المزرعة إلى 60 جنيهًا.

الدكتور عبدالعزيز السيد

المطالبة بوضع استراتيجية جديدة لصناعة الثروة الدواجنة

وأضاف «السيد» لـ «فيتو» أن في ظل انخفاض سعر الدواجن، آن الأوان لوضع استراتيجية خاصة لحماية صناعة الثروة الداجنة للحفاظ على المنظومة، بالحفاظ على المنتجين من تكبد خسائر مع انخفاض سعر الدواجن لأقل من تكلفة المنتج، وأيضًا للحفاظ على المستهلك بضمان أن تصل له الدواجن بأسعار تلائم إمكانياته المادية.

الوضع الحالي فرصة للوزراء المعنيين لوضع استراتيجية خاصة بصناعة الدواجن

وأشار «السيد» إلى أن الوضع الحالي فرصة للوزارء المعنيين لوضع استراتيجية خاصة بصناعة الدواجن، هذه الاستراتيجية تشمل تحديد المعادلة السعرية، بتحديد تكلفة المنتج ووضع هامش ربح مناسب، ومراقبة الحلقات الوسيطة حتى نضمن وصول المنتج للمستهلك بأسعار ليس فيها مغالاة.

وضع السعر العادل يتطلب تفعيل بورصة الدواجن

وتابع: استراتيجية صناعة الدواجن يجب أن تتضمن وضع السعر العادل الذي يتطلب تفعيل البورصة وتشغيل البورصات الفرعية في المحافظات، وعمل تحديث وتطوير للهيكلة والصناعة، الذي يساهم في زيادة الطاقة الإنتاجية، الذي سيؤدي إلى دفعة قوية من عائدات الصناعة في الدخل القومي.

ضرورة إنشاء صندوق لدعم صناعة الدواجن

وقال إن الوضع الحالي يتطلب وضع معادلة سعرية يتم تطبقها بوضع آليات محددة لتطوير الصناعة، فضلًا عن ضرورة إنشاء صندوق لدعم صناعة الدواجن في جمهورية مصر العربية، وكل ذلك سيعود بالنفع على المواطنين والمنتجين، فنحن نبحث عن السعر العادل للمواطن والمنتج.

انخفاض أسعار الدواجن سيستمر فترة

وأشار إلى أن انخفاض أسعار الدواجن سيستمر فترة، مع انخفاض طلبات الشراء على الدواجن وزيادة المعروض، ولكن من المتوقع أن تعود أسعار الدواجن لمعدلاتها السعرية بعد أسبوعين، لأن السعر الحالي أقل من تكلفة الإنتاج، وهذه يؤدي إلى خسائر للمنتجين.

معادلة ضبط الأسعار والسوق تتطلب تدخل الحكومة

وأضاف: «نحن لا نريد الخسارة للمنتجين ولا نريد أن تكون هناك ممارسات احتكارية ورفع أسعار بطريقة جزافية، ونحن لا نريد خروج المربين من المنظومة مع تكبدهم الخسائر، كما لا نريد أن يشتكي المواطن من ارتفاع الأسعار، وهذه معادلة يجب أن تتحرك الحكومة لتحقيقها، خاصة وأن الفرصة سانحة الآن لعمل معادلة سعرية ترضي جميع الأطراف، وإعلان استراتيجية وطنية داعمة لصناعة الثروة الداجنة في مصر».

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