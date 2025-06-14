بسبب أزمة إلهام شاهين وهالة سرحان، رسالة من رؤساء النقابات الفنية إلى نقيب الفنانين العراقيين

وجَّه نقباء المهن الفنية واتحاد الفنانين العرب، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب مسعد فودة، ونقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، الشكر للدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، ونائب رئيس اتحاد الفنانين العرب على سرعة تواصله مع النجمة إلهام شاهين والإعلامية الكبيرة الدكتورة هالة سرحان في فندق إقامتهما بالعاصمة العراقية بغداد.

رؤساء النقابات الفنية يوجّهون الشكر إلى نقيب الفنانين العراقيين

وذلك بعد تعذّر عودتهما من العراق بسبب الحرب بين إسرائيل وإيران، حيث كانت الفنانة إلهام شاهين قد شاركت في المهرجان الدولي للمرأة الإعلامية في دورته الرابعة عشرة.

كما شاركت في ندوة حول مشاكل الإعلام في تغطية ما يحدث في مناطق النزاع والحروب، وشهيدات الإعلام مثل أطوار بهجت وشيرين أبو عاقلة.

وعبَّر النقباء الثلاثة عن تقديرهم لموقف الدكتور جبار جودي، نقيب الفنانين العراقيين، لموقفه الداعم دائمًا للفنانين المصريين، ولقائه بالفنانة إلهام شاهين والإعلامية الدكتورة هالة سرحان واطمئنانه عليهما، ومتابعته للموقف حتى عودتهما إلى أرض الوطن بسلام.

وأكد النقباء الثلاثة استمرارهم في متابعة الموقف عبر اتصالات للاطمئنان عليهما.

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