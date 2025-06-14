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رياضة

محمد صبري: شيكابالا من أساطير الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله

شيكابالا، فيتو
شيكابالا، فيتو

أكد محمد صبري، مذيع برنامج "زملكاوي"، أن محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، له الحرية الكاملة في تحديد مصيره.

 

وقال صبري في حديثه على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا أسطورة من أساطير نادي الزمالك وله الحرية في تحديد موعد اعتزاله وبقول للناس اللي بتتكلم أنت مالك ملكش دعوة يا أخي، شيكابالا ابن الزمالك".

 

وأضاف: "شيكابالا رمز من رموز نادي الزمالك وتواجده داخل غرفة الملابس أمر مهم للغاية، ومجلس الزمالك يمنحه الحرية في حسم مصيره".

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