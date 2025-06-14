الربيع يحرق المصريين في أيامه الأخيرة، استمرار الموجة الحارة وهذا موعد انخفاضها، رياح تضرب القاهرة وعاصفة ترابية بالصعيد

أيام قليلة تفصلنا عن وداع فصل الربيع ودخول فصل الصيف، وفي الأيام الأخيرة للربيع قرر أن يكشر عن أنيابه لتشهد البلاد اليوم السبت تقلبات جوية.

ويستمر ارتفاع درجات الحرارة اليوم السبت فضلًا عن نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على أن تعاود درجات الحرارة الانخفاض منتصف الأسبوع الجاري.



الأرصاد الجوية تكشف عن موعد انخفاض درجات الحرارة

أكد الدكتور محمود شاهين رئيس غرفة التنبؤات والتحاليل الجوية، أنه من المتوقع أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض بدءًا من منتصف الأسبوع الجاري، حيث تسجل القاهرة الكبرى 35 درجة مئوية والسواحل الشمالية 28 درجة مئوية وشمال الصعيد 36 درجة مئوية وجنوب الصعيد 39 درجة مئوية.



تحذير من الشبورة الكثيفة على هذه الطرق

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة صباحية من الرابعة فجرًا حتى الثامنة صباحًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد تكون كثيفة على السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء.

وحذرت هيئة الارصاد الجوية من نشاط للرياح على أغلب الأنحاء اليوم قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة من جنوب الصعيد.

كما تنشط الرياح من الأحد إلى الخميس على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة.



ارتفاع الأمواج يصل إلى 3 أمتار، تحذير من الملاحة البحرية بخليج السويس

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من اضطراب حركة الملاحة البحرية بخليج السويس اليوم السبت، حيث تصل سرعة الرياح من 50 إلى 60 كم فى الساعة ويصل ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت

أعلنت هيئة الارصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس شديد الحرارة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل الحرارة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.



كما توقعت أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وحار على السواحل الشمالية وشديد الحرارة على شمال الصعيد وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس معتدل في أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

وفيما يلي درجات الحرارة الصغرى والعظمى في المدن المصرية:

القاهرة: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

العاصمة الإدارية:درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

6 أكتوبر: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 38

بنها: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 37

الإسكندرية:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 30

العلمين الجديدة:درجة الحرارة الصغرى 19 ودرجة الحرارة العظمى 29

مطروح:درجة الحرارة 20 ودرجة الحرارة العظمى 29

سيوة: درجة الحرارة الصغرى 22 و درجة الحرارة العظمى 37

كاترين: درجة الحرارة الصغرى 12 ودرجة الحرارة العظمى 32

بورسعيد: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 29

الزقازيق: درجة الحرارة الصغرى 22 ودرجة الحرارة العظمى 37

الإسماعيلية: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

السويس: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى: 37

شرم الشيخ: درجة الحرارة الصغرى 29 ودرجة الحرارة العظمى 40

الغردقة: درجة الحرارة الصغرى 28 ودرجة الحرارة العظمى 39

الفيوم: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

بنى سويف: درجة الحرارة الصغرى 23 ودرجة الحرارة العظمى 38

المنيا:درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى 38

أسيوط: درجة الحرارة الصغرى 24 ودرجة الحرارة العظمى: 39

سوهاج: درجة الحرارة الصغرى 25 ودرجة الحرارة العظمى 40

الأقصر: درجة الحرارة الصغرى 26 ودرجة الحرارة العظمى 43

أسوان: درجة الحرارة 28 ودرجة الحرارة العظمى 43



يذكر أن فصل الربيع هو فصل تقلبات جوية حادة وسريعة حيث تتكون المنخفضات الخماسينية يصاحبها رياح جنوبية غربية نشطة وهو ما يعرف (رياح الخماسين) والتي تكون مثيرة للرمال والأتربة وتؤدي إلى تدهور الرؤية الأفقية على الطرق ويصاحب ذلك موجات شديدة الحرارة، ثم يحدث انقلاب حراري وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة قد يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مناطق من شمال البلاد

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