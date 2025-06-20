مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية 8 يوليو

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن عقد مزاد علني لبيع عدد من الوحدات التجارية والخدمية.

وتطرح مدينة العاشر من رمضان،11 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح بين ( ١٥م٢: ٤٦م٢) بالسوق التجارية المنفذة بالقطعة رقم 3 بمنطقة المطورين الجنوبية - مجمع (ج) بالمدينة.

وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥/٧/٨.

مشروعات البنية التحتية والمرافق

كشف المهندس علاء عبد اللاه مصطفى، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، عن تفاصيل العمل بمشروعات البنية التحتية والمرافق وتطوير الطرق وأعمال رفع الكفاءة.



وأكد رئيس الجهاز أن محطة مياه المطورين بمنطقة زيزينيا، تُعد من المشروعات الحيوية، حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية 200 ألف متر مكعب يوميًّا، وتخدم منطقة المطورين الجنوبية بمدينة العاشر من رمضان، بالإضافة إلى مدينة بدر وتساهم المحطة في تعزيز كفاءة منظومة الإمداد المائي، وتلبية الاحتياجات المتزايدة الناتجة عن التوسعات العمرانية والصناعية.



وأشار الى الموقف التنفيذي لمشروع "ديارنا" للإسكان المتوسط، الذي يضم 20 عمارة سكنية بإجمالي 520 وحدة، حيث وصلت نسبة الإنجاز إلى نحو 10%.

وأكد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية والمعايير الفنية المعتمدة، مشددًا على ضرورة تكثيف الأعمال للانتهاء من المشروع وفق الخطط المحددة، بما يتماشى مع إستراتيجية الدولة لتوفير وحدات سكنية ملائمة لمتوسطي الدخل.



وأوضح رئيس الجهاز أن مدينة العاشر من رمضان تشهد تنفيذ خطة تنموية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الخدمات، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز فرص الاستثمار الصناعي والعقاري، مؤكدًا أن الجهاز لا يدخر جهدًا في دعم كافة المشروعات التي تعزز من مكانة المدينة كأحد أهم مدن الجيل الجديد.

قررت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مد فترة الحجز ضمن الطرح الأول من المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، وذلك حتى يوم ١٨ يونيو 2025.



ويضم 15 ألف وحدة سكنية مطروحة بنظام التمويل العقاري، ويتم تخصيصها بنظام أسبقية الحجز في عدد كبير من المدن الجديدة والمحافظات.

ويشهد الطرح الجديد إقبالًا من المواطنين، حيث قام 12548 مواطنًا بدفع رسوم التسجيل في مكاتب البريد المميكن، بينما سدد 10053 مواطنا مقدمات جدية الحجز بمكاتب البريد المميكن، وسجل 5404 مواطنين عبر الموقع الإلكتروني للحجز ورفعوا المستندات المطلوبة.

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