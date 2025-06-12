خريطة طرح جديد للوحدات التجارية والإدارية والمهنية بالمدن الجديدة

كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن تفاصيل وخريطة طرح جديد للوحدات التجارية والإدارية والمهنية للبيع بالمزاد العلني بعدد من المدن الجديدة، وذلك فى إطار تلبية احتياجات تنمية وتطوير المدن وزيادة معدلات إعمارها وإشغالها من المواطنين.

وتطرح بمدينة العبور الجديدة 5 محلات تجارية بمساحات من 40 - 78 مترا مربعا، و6 وحدات ادارية ومهنية كشفت وبمساحات 35 - 72 مترا مربعا وتعقد جلسة المزاد يوم 16 يونيو المقبل.

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة، 14 محلًّا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (71م2: 66م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة، وتعقد جلسة المزاد العلني يوم الثلاثاء 17/6/2025.

كما طرحت بمدينة السادات 11 محلًا تجاريا ومخبزا بمساحات تتراوح بين (26م2: 101م2)، و12 وحدة إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (30م2: 121م2) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني الأربعاء الماضي 28/5/2025، وتطرح بمدينة بدر 16 محلا تجاريا وصيدلية بمساحات تتراوح من (١٤م2: 37م2) و6 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (51م2: 57م2) أسفل عمارات (4 – 10 - 41) بمشروع سكن مصر بالامتداد الشرقي، وحضانتين بمساحة (١٣٥٦م٢ للمبنى + السور للحضانة الواحدة) للبيع بجلستين للمزاد العلني، يومي الأحد 22 /6 /2025، والثلاثاء 1 /7 /2025.

وبمدينة أسيوط الجديدة، طرحت 9 محال تجارية وصيدلية بمساحات تتراوح بين (٢٤م٢م٢: ١٠١م٢)، و4 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (۳۳) م ٢ إلى ٦٣م٢) بالمناطق المختلفة بالمدينة للبيع بالمزاد العلني، بجلسة الأحد الماضي 1/6/2025.

وتطرح بمدينة العبور الجديدة 5 محلات تجارية بمساحات من 40 - 78 مترا مربعا، و6 وحدات ادارية ومهنية بمساحات 35 - 72 مترا مربعا وتعقد جلسة المزاد يوم 16 يونيو المقبل.

وحققت هيئة المجتمعات العمرانية أرباحًا تتجاوز 8.8 مليار جنيه لعام 2023 / 2024 وفقًا للحساب الختامي للهيئة.

بلغت جملة الحساب الختامي للهيئة نحو 263.3 مليار جنيه، وهو ما يعكس حجم الإنفاق والاستثمار في المشروعات القومية والتنموية التي تنفذها الهيئة في مختلف أنحاء الجمهورية.

وفيما يتعلق بالمصروفات، فقد بلغت التكاليف والمصروفات الإجمالية نحو 114.5 مليار جنيه، توزعت بين أجور العاملين بواقع 24.7 مليار جنيه، وباقي التكاليف والمصروفات والتي سجلت حوالي 89.8 مليار جنيه.

في المقابل، نجحت الهيئة في تحقيق إجمالي إيرادات بلغ نحو 123.3 مليار جنيه، ما ساهم في تحقيق صافي ربح بلغ 8.8 مليار جنيه تقريبًا، تم تحويله بالكامل كفائض لصالح الحكومة، وفقًا لما نصت عليه المادة الرابعة من القانون.

ولم يقتصر الأداء المالي الإيجابي على الإيرادات الجارية فحسب، بل شمل أيضًا الإيرادات والاستخدامات الرأسمالية. حيث سجلت الاستخدامات الرأسمالية مبلغًا قدره 139.9 مليار جنيه، موزعة بين توظيفات استثمارية بحوالي 46.5 مليار جنيه، وتحويلات رأسمالية بلغت نحو 93.4 مليار جنيه.

في المقابل، توازنت هذه الاستخدامات مع إيرادات رأسمالية بنفس القيمة، بلغت 139.9 مليار جنيه، منها 130.1 مليار جنيه من الإيرادات المتنوعة، و9.8 مليار جنيه من القروض والتسهيلات الائتمانية.

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