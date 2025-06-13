لتسريع زمن الإفراج الجمركي، استمرار العمل بميناء الدخيلة اليوم الجمعة (صور)

أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

حيث استمر العمل بميناء الدخيلة اليوم الجمعة لسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات بالموانئ برئاسة المهندس وائل النجومى رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالدخيلة وفريق العمل المميز بالفرع،م/هاني صلاح، أحمد حسين، محمد حمدي، إسماعيل طعيمه، علاء العمروسى، محمود الشحات.

وقالت الهيئة إن هذا يأتي هذا في إطار الالتزام الدائم بخدمة الوطن، وتستمر فرق العمل داخل كافة الموانئ في أداء واجباتها الفنية دون انقطاع خلال أيام الإجازات الرسمية.

كما يأتى هذا فى إطار توجيهات المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي ومواصلة العمل بأيام الإجازات. كما يأتى هذا تنفيذا لتعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

وترصد فـيتـو حركة العمل داخل ميناء الدخيلة اليوم الجمعة، وذلك بهدف سرعة الإفراج عن البضائع

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