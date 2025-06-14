السبت 14 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

عقارات

مزاد علني لبيع عدد من المحال التجارية، الثلاثاء المقبل

مزاد علني، فيتو
مزاد علني، فيتو

كشفت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات  العمرانية عن طرح عدد من المحال التجارية والخدمية للبيع بالمزاد العلني.

وتطرح بمدينة برج العرب الجديدة 14 محلًا تجاريًّا وصيدلية بمساحات تتراوح بين (71م2: 66م2) بمختلف الأسواق التجارية بالمدينة للبيع بالمزاد العلني.

وتعقد جلسة المزاد يوم الثلاثاء 17/6/2025.

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية بدء تسليم مجموعة من قطع أراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة العبور الجديدة والتى تم تخصيصها للمصريين العاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع بيت الوطن وذلك من الأحد 22 يونيو الجاري وحتى 31 يوليو المقبل.

كما أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن استثناء مناطق "الأكثر تميزًا"، و"بيت الوطن"، و"سكن مصر"، و"الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث" بمدينة العبور الجديدة من قيود الحظر المفروضة سابقًا على التصرف في الأراضي.

ويأتي هذا القرار وفقًا للمنشور الفني رقم 14  في شهر مايو 2025 الذي تم تعميمه على جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وفروع مكاتب التوثيق، والإدارات العامة بالمصلحة.

وكانت مصلحة الشهر العقاري قد أصدرت سابقًا منشورات فنية – أبرزها المنشور رقم 4 لسنة 2017، والمنشور رقم 7 لسنة 2019 – تقضي بمنع إجراء أي معاملات قانونية (توكيلات أو عقود بيع وشراء أو شهر عقاري) على الأراضي الواقعة خارج الزمام ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 الخاص بمدينة العبور الجديدة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز تنمية المدينة.

وتضمن "القرار الجديد جاء بناءً على مخاطبات رسمية من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الذي أوضح أن بعض المناطق السكنية لا تخضع للقيود السابقة، نظرًا لأنها تنتمي لمشروعات إسكان حديثة ضمن مظلة قانون المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979".

يستهدف هذا التحديث القانوني إزالة اللبس الذي حدث في الفترة الماضية، وتيسير الإجراءات للمواطنين والمطورين العقاريين، بشرط الإشارة في المحررات المقدمة إلى أن المعاملة تتم على إحدى هذه المناطق المستثناة".

وطالبت الإدارة جميع مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالالتزام بتنفيذ القرار فورًا، مع مراعاة إثبات المنطقة محل التعامل في المحررات المقدمة لتأكيد شمولها ضمن الاستثناء.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اراضي الاسكان الاكثر تميزا اراضى الاسكان الاسكان الاكثر تميزا الإسكان المتميز الإسكان

الأكثر قراءة

إيران تعلن تدمير مقاتلة إسرائيلية من طراز إف 35 في خوزستان

إعلام عبري: حدث خطر في تل أبيب جراء القصف الإيراني

الحرس الثوري الإيراني يعلن نتائج الضربات "الدقيقة" لبنك أهداف عسكرية إسرائيلية

قناة إسرائيلية: حجم الدمار غير مسبوق في منطقة تل أبيب (فيديو)

اللقطات الأولى لإطلاق موجة جديدة من الصواريخ الإيرانية على إسرائيل (فيديو)

الحرس الثوري الإيراني: الضربات الصاروخية استهدفت 150 موقعا إسرائيليا تم تحديدها مسبقا بدقة

علقة موت لمدرب كمال أجسام تعدى جنسيا على طفلين بالفيوم

جوتيريش لإسرائيل وإيران: كفى تصعيدا حان وقت التوقف

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة

أسعار الشوفان في الأسواق اليوم الجمعة 13/6/2025

استقرار أسعار السكر اليوم بالسوق المحلية

تعرف علي سعر كيلو الأرز اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بعد الاغتيالات الإسرائيلية.. خامنئي يعين خلفاء قادة أهم 3 أجهزة عسكرية في إيران (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 14 – 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 14 - 6 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
عاجل
إعلام عبري: موجة مسيرات إيرانية في طريقها إلى إسرائيل