الجمعة 20 يونيو 2025
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عقارات

مزاد علني لبيع عدد من الوحدات الإدارية والمهنية، اعرف الموعد

مزاد علني،فيتو
مزاد علني،فيتو

تعقد وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية مزاد علني يوم الاثنين 16 يونيو لبيع عدد من الوحدات الإدارية والمهنية والتجارية.

وتعقد المزاد بمدينة العبور الجديدة لبيع 5 محلات تجارية بمساحات من 40 - 78 مترا مربعا، و6 وحدات ادارية ومهنية   بمساحات 35 - 72 مترا مربعا.

كما أعلنت وزارة الإسكان ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية عن بدء تسليم مجموعة من قطع أراضى الإسكان الأكثر تميزا بمدينة العبور الجديدة والتى تم تخصيصها للمصريين العاملين بالخارج بالمرحلة الثامنة التكميلية بمشروع بيت الوطن وذلك من الأحد 22 يونيو الجاري وحتى 31 يوليو المقبل.

كما أعلنت مصلحة الشهر العقاري عن استثناء مناطق "الأكثر تميزًا"، و"بيت الوطن"، و"سكن مصر"، و"الإسكان المتميز ذو الطابع الحديث" بمدينة العبور الجديدة من قيود الحظر المفروضة سابقًا على التصرف في الأراضي.

ويأتي هذا القرار وفقًا للمنشور الفني رقم 14  في شهر مايو 2025 الذي تم تعميمه على جميع مكاتب ومأموريات الشهر العقاري، وفروع مكاتب التوثيق، والإدارات العامة بالمصلحة.

وكانت مصلحة الشهر العقاري قد أصدرت سابقًا منشورات فنية – أبرزها المنشور رقم 4 لسنة 2017، والمنشور رقم 7 لسنة 2019 – تقضي بمنع إجراء أي معاملات قانونية (توكيلات أو عقود بيع وشراء أو شهر عقاري) على الأراضي الواقعة خارج الزمام ضمن نطاق القرار الجمهوري رقم (249) لسنة 2016 الخاص بمدينة العبور الجديدة، إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من جهاز تنمية المدينة.

وتضمن "القرار الجديد جاء بناءً على مخاطبات رسمية من جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، الذي أوضح أن بعض المناطق السكنية لا تخضع للقيود السابقة، نظرًا لأنها تنتمي لمشروعات إسكان حديثة ضمن مظلة قانون المجتمعات العمرانية رقم 59 لسنة 1979."

يستهدف هذا التحديث القانوني إزالة اللبس الذي حدث في الفترة الماضية، وتيسير الإجراءات للمواطنين والمطورين العقاريين، بشرط الإشارة في المحررات المقدمة إلى أن المعاملة تتم على إحدى هذه المناطق المستثناة."

وطالبت الإدارة جميع مكاتب التوثيق والشهر العقاري بالالتزام بتنفيذ القرار فورًا، مع مراعاة إثبات المنطقة محل التعامل في المحررات المقدمة لتأكيد شمولها ضمن الاستثناء.

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