استدعاء تجربة جنوب إفريقيا،هل تملك البرلمانات العربية ردًا على تجاوزات إسرائيل؟

هاجم عدد من النواب في البرلمانات العربية والإسلامية، القصف الإسرائيلي لإيران، وفي مصر رفض الكثير من النواب التصرفات الإسرائيلية، وتسارعت الدعوات للتحرك برلمانيا في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

والسؤال هل تملك البرلمانات أدوات قوة في مواجهة الآلة العسكرية والبطش والعدوان ؟

أوراق البرلمانات في مواجهة الخروج على القانون الدولي

في عام 2007، قدم أعضاء في مجلس العموم البريطاني طلبًا رسميًا يعارض أي ضربة استباقية لإيران، ونجح التحرك في إثارة نقاش عام واسع داخل أوروبا، أدى لاحقًا إلى ضغط حقيقي على حكومة توني بلير للتراجع عن التصعيد.

وتلك ليست حادثة فريدة، بل واحدة من عشرات الأمثلة التي تبرهن أن البرلمان، حين يتجاوز خطبه المعتادة، يمكن أن يشكل أداة ضغط مهمة كما حدث في عام 2022، حين ضغط البرلمان الجنوب أفريقي على الحكومة لمحاسبة إسرائيل ردًا على ممارساتها في غزة، وهو ما حدث لاحقًا بالفعل.

ماذا يملك النواب العرب في مواجهة إسرائيل ؟

وفق وسائل إعلام دولية تدور اتصالات لعقد جلسة استثنائية للاتحاد البرلماني العربي، لمناقشة ما وصفه أحد النواب اللبنانيين بـ الخرق الاستراتيجي للقانون الدولي الذي يهدد استقرار الإقليم بأكمله.

وحسب تقرير لـرويترز واشنطن أُبلغت مسبقًا من إسرائيل بنية الضربة، في اتفاق غير مكتوب بعدم استهداف مواقع محمية دوليًا، وهو ما اعتبره نواب عرب "شراكة بالصمت"، تستوجب استدعاء السفراء وفتح تحقيقات برلمانية وطنية في آليات التنسيق مع الغرب.

وتتفق تلك التحركات مع مايعرف في الأدبيات البرلمانية باسم دور "الرمزية التشريعية"، وتعني تحركات النواب لعمل تعبئة شعبية تمهد لتحركات قانونية أوسع.

وتقول المؤشرات أن التحرك البرلماني الإقليمي لن يوقف الصواريخ، لكنه قد يوقف موجة التطبيع الأعمى بلا مقابل، وقد يرسم حدودًا جديدة للتعامل الشعبي والرسمي مع إسرائيل كدولة فوق المحاسبة.

ونفذت إسرائيل ضربة جوية معقدة استهدفت مواقع حساسة داخل العمق الإيراني، شملت منشآت مرتبطة بتطوير أجهزة الطرد المركزي وتخزين اليورانيوم.

والضربة جاءت بعد أسابيع من تصاعد التوتر بين الطرفين، على خلفية اتهامات متبادلة بشأن التخصيب النووي ودعم حركات مسلحة بالمنطقة.

وأكدت مصادر غربية لوكالات مثل رويترز ونيويورك تايمز أن العملية تمت بتنسيق استخباراتي دقيق وذخائر دقيقة التوجيه

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