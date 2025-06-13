مباشر لتداول الأوراق المالية تتصدر قائمة الشركات من حيث قيمة التداول بنهاية الأسبوع

تصدرت 5 شركات وساطة قائمة الشركات من حيث قيمة التداول (السوق الرئيسي - خارج المقصورة - سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة) بنهاية تعاملات الأسبوع.. وجاءت كالتالي:

مباشر لتداول الأوراق المالية والسندات بقيمة تداول بلغت 1.2 مليار جنيه.

إي إف جي هيرميس الدولية للسمسرة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 1.19 مليار جنيه.

ثاندر لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 928.9 مليون جنيه.

هيرميس للوساطة في الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 748 مليون جنيه.

بلتون لتداول الأوراق المالية بقيمة تداول بلغت 648 مليون جنيه.

تداولات نهاية الأسبوع

واصلت مؤشرات البورصة تراجعها بشكل جماعي في ختام تعاملات الخميس، آخر جلسات الأسبوع، وسجل رأس المال السوقى نحو 2.296 تريليون جنيه، لتخسر نحو 36 مليار جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.29% عند مستوى 32511 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.29% عند مستوى 40563 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.28% عند مستوى 14572 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.55% عند مستوى 9605 نقاط، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 2.31% عند مستوى 13070 نقطة.

تداولات جلسة الأربعاء

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي في ختام تعاملات أمس الأربعاء وربح رأس المال السوقى 2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.332 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وصعد مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 32935 نقطة، فيما تراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.2% ليغلق عند مستوى 41092 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 14784 نقطة.

مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة

وقفز مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 9874 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 13379 نقطة.

تعاملات جلسة الثلاثاء

وارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات الثلاثاء، أولى جلساتها عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى المبارك، وربح رأس المال السوقى 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.330 تريليون جنيه.

مؤشر "إيجى إكس 30"

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 32904 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.99% ليغلق عند مستوى 41174 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 14770 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وصعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 9847 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.32% ليغلق عند مستوى 13363 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 3435 نقطة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.