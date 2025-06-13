الجمعة 13 يونيو 2025
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أخبار مصر

إقلاع 5 رحلات إلى وجهاتها بعد هبوطها اضطراريا بمطار شرم الشيخ

مطار شرم الشيخ، فيتو
مطار شرم الشيخ، فيتو

 أعلنت وزارة الطيران المدني عن تطور جديد بشأن استقبال مطار شرم الشيخ الدولي صباح اليوم الخميس، رحلات جوية تابعة لشركات طيران أردنية، تم تحويل مسارها إلى المطار نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

وقالت الوزارة إن الرحلات الخمس غادرت مطار شرم الشيخ متجهة إلى وجهاتها المقررة، وذلك بعد اتخاذ جميع الإجراءات التشغيلية والاحترازية اللازمة وتقديم كافه أوجه الدعم المطلوبه، ووفقًا لأعلى معايير السلامة الجوية الدولية.

يأتي ذلك في إطار المتابعة المستمرة لتطورات الأوضاع التي تشهدها المنطقة الإقليمية.

 

وكانت شركة مصر للطيران قامت بإلغاء رحلاتها الجوية المتجهة اليوم إلى كل من أربيل وبغداد وعمان وبيروت لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة الجوية.

وأكدت وزارة الطيران المدني انتظام الحركة الجوية بالمجال الجوي المصري وفي جميع مطارات الجمهورية، مشيرة إلى أنها تتابع تطورات الموقف أولًا بأول من خلال غرف العمليات المركزية وإدارة الأزمات، وذلك بالتنسيق الكامل مع مختلف الأجهزة والجهات المعنية بالدولة المصرية، فضلًا عن التنسيق المستمر مع الجهات الدولية المختصة لحين إعادة فتح المجالات الجوية لبعض الدول الجوار؛ في ظل متابعة دقيقة لكافة المستجدات الإقليمية والدولية.

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