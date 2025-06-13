الجمعة 13 يونيو 2025
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أخبار مصر

بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، وزير الطيران يتابع حركة التشغيل بالمطارات

وزير الطيران المدني
وزير الطيران المدني الدكتور سامح الحفني، فيتو
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أجرى الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، جولة ميدانية تفقَّد خلالها عددًا من المرافق التشغيلية الحيوية، شملت مركز عمليات مطار القاهرة الدولي، ومركز العمليات بالشركة المصرية للمطارات، ومركز عمليات الملاحة الجوية، ومركز عمليات وزارة الطيران المدني، وذلك لمتابعة تطورات الموقف أولًا بأول، والاطمئنان على جاهزية هذه المرافق للتعامل مع أية مستجدات طارئة.

الهبوط في مطار شرم الشيخ

واستقبل مطار شرم الشيخ الدولي عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها، بعد قيام خمس شركات طيران أردنية بتعديل وجهات طائراتها والهبوط في مطار شرم الشيخ، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة.

وحرصت إدارة المطار، بالتنسيق مع الشركات المشغلة، على التأكد من التعامل مع الركاب بشكل لائق ووفقًا للقياسات العالمية في هذا الشأن، وذلك لحين استقرار الأوضاع واستئناف رحلاتهم.

وفي ضوء ذلك، أعلنت أيضًا شركة "إير كايرو" عن تأجيل رحلاتها الجوية المتجهة من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، إلى عمّان، لحين فتح المجال الجوي وإعادة استئناف الحركة.

 

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