خالد أبو المكارم: مصانع الأسمدة تتأثر سلبا نتيجة توقف إمدادات الغاز

أكد خالد ابو المكارم،رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيمياوية، أن صناعات الأسمدة تعد من أهم القطاعات الصناعية التى سوف تتأثر سلبا، نتيجة قرار وزارة البترول، بشأن إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، وذلك فى إطار تفعيل وزارة البترول والثروة المعدنية، لخطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك استجابة للأعمال العسكرية التي نشبت بالمنطقة وتوقف إمدادات الغاز من الشرق.

مصانع الأسمدة سوف تتأثر نتيجة إيقاف إمدادات الغاز الطبيعي

وأوضح فى تصريحات خاصة لـ فـيتـو، أن مصانع الأسمدة سوف تتأثر نتيجة هذا القرار، وسوف يظهر ذلك من خلال عدد من التداعيات مثل "تقليل الإنتاجية ورفع تكلفة الإنتاج وتقليل القدرة التنافسية، فقد لا يكون هناك توقف كامل للإنتاج ولكن تخفيض فى حجم المعروض.



وأشار إلى أن هذا الأمر يؤثر أيضا بالسلب على التعاقدات التصديرية فى هذا القطاع، مما سينتج عنه الغاء وتأجيل بعض التعاقدات التصديرية ما قد يؤثر سلبا على حجم صادرات من الأسمدة فى الفترة القادمة، واصفا إياها بأنها تعد “مشكلة كبيرة” ستواجه القطاع خلال المرحلة المقبلة، لأن المستورد لن ينتظر وقتا لتنفيذ تعاقداته، فهو عادة ما يبحث عن السعر والتعاقد المناسب والوقت المحدد لتنفيذه، وبالتالى فهذا سوف يؤدى إلى فقدان شريحة من العملاء، لافتا إلى أن بناء قاعدة من المستوردين والعملاء ليس بالأمر السهل ويصعب تعويضه أو رجوعه مرة أخرى

وعلى جانب آخر قال أبو المكارم: إن الحكومة كانت قد اعلنت عن عدم انقطاع التيار الكهربائى مع دخول فصل الصيف، واستمرار ضخ المازوت والغاز لمحطات الكهرباء كأولوية لسد الاحتياجات من استخدام الكهرباء، وذلك لعدم توقف المصانع وغير ذلك من الأنشطة غير الصناعية “ الأغراض السكانية ”

بعد هجمات إسرائيل على إيران، البترول تنفذ خطة طوارئ وتوقف إمدادات الغاز عن بعض المصانع

بسبب الأحداث الجارية في منطقة الشرق الأوسط والهجمات الإسرائيلية علي إيران، وتوقف إمدادات الغاز من الشرق نفذت وزارة البترول والثروة المعدنية خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وذلك في إجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي، وعدم اللجوء لتخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى.

يذكر أن سفن إعادة التغييز الثلاث، وصلت إلى جمهورية مصر العربية، وأن سفينة منهم تقوم حاليا بإعادة التغييز، وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية والسفينتين الآخرين جار أعمال تجهيزهم وربطهم على المواني لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهم، وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، ووضع شبكة الغاز آمن كذلك احتياطي المازوت

وزار وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مع وزير البترول والثروة المعدنية المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ.

كذلك قام وزير البترول بزيارة لميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية، وقد عقد دولة رئيس الوزراء اجتماعا مع وزيري الكهرباء والبترول للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة تفعيل خطة الطوارئ

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