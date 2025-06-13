قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: سنفتح أبواب جهنم على إسرائيل

قال قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد العميد محمد باكبور، في أول كلمة له بعد توليه منصبه اليوم الجمعة: إن أبواب جهنم ستفتح قريبا على إسرائيل، ثأرا لدماء القادة والعلماء والشعب الإيراني.

قائد الحرس الثوري الإيراني الجديد: أبواب جهنم ستفتح على الكيان القاتل

وأضاف باكبور: "بتوكل واستعانة بالله تعالى، ومن أجل تحقيق وعيد قائدنا العزيز، وللثأر لدماء القادة والعلماء وأبناء شعبنا الذين ارتَووا بدمائهم، ستفتح قريبا أبواب جهنم على هذا الكيان القاتل للأطفال".

وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، أعلن المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي تعيين مجموعة من القادة في مواقع رئيسية في المنظومة العسكرية الإيرانية، بعد الإعلان عن مقتل أسلافهم في هجوم إسرائيلي استهدف إيران فجر اليوم.

وأصدر خامنئي قرارا بتعيين اللواء عبد الرحيم موسوي رئيسا للأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، والعميد محمد باكبور قائدا لحرس الثورة الإسلامية، والعميد علي شادماني قائدا لمقر "خاتم الأنبياء" المركزي في الجيش الإيراني.

وكان خامنئي عين مؤقتا صباح اليوم، حبيب الله سياري قائدا مؤقتا للأركان العامة للجيش الإيراني واللواء أحمد وحيدي قائدا للحرس الثوري، وذلك بعدما أعلن عن مقتل عدد من القادة والعلماء في الهجوم الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة على إيران، وأكد خامنئي أن خلفاءهم وزملاءهم سيستأنفون مهامهم فورا.

وهؤلاء أبرز القادة والعلماء الإيرانيين الذين تم الإعلان عن مقتلهم خلال الهجوم الإسرائيلي حتى الآن وهم: قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري، قائد مقر خاتم الأنبياء العسكري اللواء غلام علي رشيد، أستاذ الهندسة النووية أحمد رضا ذو الفقاري، العالم النووي مهدي طهرانجي، العالم النووي فريدون عباسي، عبد الحميد مينوجهر وغيرهم.

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