الجمعة 13 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مول شهير في بدر

جثة أرشيفية
جثة أرشيفية

 أمرت نيابة بدر، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة شاب داخل أحد الحمامات بمول شهير بدائرة مركز شرطة بدر، وذلك لبيان هويته ومعرفه مدي وجود شبهه جنائية حوّل الحادث من عدمه.

وتم تشكيل فريق بحث متخصص، يعمل على جمع التحريات والمعلومات.

كما تقوم الأجهزة الأمنية بمناقشة شهود العيان والعاملين بالمول بهدف تحديد هوية المتوفى، وأسباب تواجده في المكان.

 

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأجهزة الأمنية النيابة العامة العثور على جثة شاب تفريغ كاميرات المراقبة غموض العثور على جثة شبهة جنائية مركز شرطة بدر مول شهير

مواد متعلقة

حجز طالب تحرش بسيدة أجنبية في الشروق

في مزاد علني، بيع منقولات فيلا رضا عبد العال لصالح قناة النهار

تعرف على التهم الموجهة لأبطال فيديو تعاطي الحشيش في القاهرة

التكييف السبب، نص تقرير المعمل الجنائي في حريق شقة بالتجمع

تجديد حبس سائق ميكروباص تسبب في إصابة 11 شخصًا بالقطامية

تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة طفل بكورنيش النيل

استعجال التقرير المروري لسائق تسبب في إصابة 11 شخصًا بالقطامية

التحريات تكشف مفاجأة في العثور على جثة طفل بكورنيش النيل

الأكثر قراءة

حقيقة صور خلع المرشد الإيرانى على خامنئى عباءته وارتداء البدلة العسكرية

غضب في الأهلي بسبب تجاهل وزير الشباب والرياضة البعثة في أمريكا

mbc مصر تنقل 19 مباراة لـ كأس العالم للأندية، تعرف عليها

بيراميدز يدخل على خط المنافسة مع الأهلي لـ ضم لاعب البنك

الدولار يقفز 26 قرشًا أمام الجنيه في المركزي والبنوك المصرية

مصدر يكشف تطورات جديدة في صفقة انتقال نجم سيراميكا كليوباترا للأهلي

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

نكسة يونيو الإيرانية، خبير يحدد السيناريوهات المستقبلية لنظام المرشد بالجمهورية الإسلامية

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر القصدير اليوم الجمعة

تعرف على سعر الأرز بالسوق المحلية اليوم الجمعة

تعرف على أسعار السكر اليوم الجمعة في الأسواق

طن النترات يرتفع 1141 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بالميراس.. ريال مدريد ضد الهلال.. مانشستر سيتي أمام الوداد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية المحامي في المنام وعلاقتها بقدوم الرزق الكثير

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وتوقيته وما قيل فيه

الإفتاء توضح فضل التبكير إلى صلاة الجمعة

المزيد
الجريدة الرسمية