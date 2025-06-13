تفريغ كاميرات المراقبة لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل مول شهير في بدر

أمرت نيابة بدر، بتفريغ كاميرات المراقبة بواقعة العثور على جثة شاب داخل أحد الحمامات بمول شهير بدائرة مركز شرطة بدر، وذلك لبيان هويته ومعرفه مدي وجود شبهه جنائية حوّل الحادث من عدمه.

وتم تشكيل فريق بحث متخصص، يعمل على جمع التحريات والمعلومات.

كما تقوم الأجهزة الأمنية بمناقشة شهود العيان والعاملين بالمول بهدف تحديد هوية المتوفى، وأسباب تواجده في المكان.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ استكمال التحقيقات تحت إشراف النيابة العامة.

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