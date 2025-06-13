الجمعة 13 يونيو 2025
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اقتصاد

لتسريع زمن الإفراج الجمركي، استمرار العمل بميناء أبو قير البحرى اليوم الجمعة (صور)

استمرار العمل بميناء
استمرار العمل بميناء ابو قير البحرى اليوم الجمعة، فيتو

 أكدت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات استمرار العمل بكافة مواني الجمهورية، لتسريع زمن الإفراج الجمركي، وفق توجيهات الحكومة بالعمل أيام الإجازات الرسمية.

حيث استمر العمل بميناء ابو قير البحرى اليوم الجمعة برئاسة المهندس هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية وفريق العمل المميز بالفرع، لسرعة الإفراج الجمركي عن الشحنات بالموانئ.

وقالت الهيئة إن هذا يأتي هذا في إطار الالتزام الدائم بخدمة الوطن، وتستمر فرق العمل داخل كافة الموانئ في أداء واجباتها الفنية دون انقطاع خلال أيام الإجازات الرسمية.

 

كما يأتى هذا فى إطار توجيهات  المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسرعة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي ومواصلة العمل بأيام الإجازات. كما يأتى هذا تنفيذا لتعليمات  الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء 

 

 وترصد فـيتـو حركة العمل  داخل ميناء   ابو قير البحرى اليوم الجمعة، وذلك بهدف سرعة الإفراج عن البضائع

 


 

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