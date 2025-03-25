رفعت فياض يكتب: أزمة طب الأسنان بين النقابة والتعليم العالي.. زيادة عدد الكليات يهدد بانتشار البطالة بين أطباء الأسنان



تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية أزمة حادة بين كل من نقابة أطباء الأسنان ووزارة التعليم العالى، وأصبحت هذه الأزمة تهدد مستقبل خريجى كليات طب الأسنان فى مصر، بل وتزيد حجم البطالة بينهم بسبب التوسع غير المدروس فى كليات طب الأسنان ـ كما تؤكد النقابة ـ وبشكل يفوق أضعاف أضعاف ما هو موجود فى الولايات المتحدة الأمريكية ذاتها، وهذا ما أوضحته نقابة أطباء الأسنان فى مصر مؤخرا وبالأرقام، وأرسلته فى خطاب رسمى لوزير التعليم العالى، وطلبت منه لقاء عاجلا بينهما لدراسة كيفية التعامل مع هذه الأزمة، وحتى لا تتفاقم المشكلة خاصة مع توجه وزارة التعليم العالى أن يصل عدد كليات طب الأسنان إلى 80 كلية، بعد افتتاح كليات طب أسنان جديدة فى الجامعات الأهلية الجديدة ، المزمع إضافتها لعدد الجامعات الأهلية المقامة حاليا



ونحن من جانبنا نطالب بعدم التوسع فى إنشاء أى كليات جديدة أيا كان تخصصها قد لا يكون سوق العمل فى حاجة إلى خريجيها الآن، وأن تكون لدينا الشجاعة فى السير فى هذا الاتجاه حتى لا يتفاقم حجم البطالة بين خريجى هذه الكليات، والتى يكون إنشاؤها لمجرد الوجاهة الاجتماعية فى مجال التعليم العالى، لأن حجم البطالة قد يتفاقم ليس فى خريجى الكليات النظرية ـ كما هو الواقع الحالى ـ ومثلما أشار إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى أكثر من مرة خاصة بين خريجى كليات التجارة والحقوق والآداب والخدمة الاجتماعية وغيرها من الكليات النظرية، والذى تم بناء عليه تخفيض عدد المقبولين بهذه الكليات العام الماضى، وسوف يستمر فى الأعوام القادمة ـ لكن ليس معنى هذا أن يتم الاندفاع نحو التوسع العشوائى فى كليات أخرى ـ وقد تكون عملية مثل كليات طب الأسنان على سبيل المثال بحجة أنها كلية عملية ـ لأن معنى هذا أن يحدث لخريجيها بطالة كبيرة مثلما هو حادث بالنسبة للكليات النظرية ـ لذلك لا يجب التوسع فى أى نوعية من الكليات إلا إذا كان سوق العمل فى حاجة إلى خريجيها، ولا يوجد بين خريجيها الحاليين أى بطالة، وأرجو عدم الانفراد فى اتخاذ أى قرار فى هذا الشأن، وأن نجلس مع المعنيين وخاصة النقابات المختلفة لكى ندرس الموضوع بجدية، وأن نكون ملمين بشكل حقيقى بواقع سوق العمل، وبناء عليه يكون القرار الصحيح

وللتدليل على ذلك سننشر الآن نصا خطاب الدكتور إيهاب هيكل ـ النقيب العام للنقابة العامة لأطباء أسنان مصر إلى وزير التعليم العالى، وهو الذى كشف عن خطورة القضية وبالأرقام ـ ونتمنى أن نصل إلى نتيجة إيجابية قبل توزيع طلاب الثانوية العامة هذا العام على الكليات المختلفة



يقول خطاب النقيب لوزير التعليم العالى:



" بالإشارة إلى قراركم بفتح جامعات أهلية جديدة يضم معظمها كليات طب أسنان جديدة والتى تجعل عدد الكليات يتعدى الثمانين كلية، بينما كليات طب الأسنان فى الولايات المتحدة الأمريكية لا يتجاوز 65 كلية ولا يتعدى عدد الدارسين فى كل دفعة فى كل كلية خمسين طالبا، وأقصى عدد تم تخريجه فى عام واحد فى الولايات المتحدة هو 6500 طبيب، بينما الدفعات الحالية فى مصر والتى تخرجت عام 2023 تجاوز 12 ألفا، ودفعة 2024 تجاوز هذا الرقم، وتود النقابة أن تستعلم منكم عن الدراسة الخاصة باحتياجات سوق العمل، والتى تم بناء عليها اتخاذ هذا القرار علما بأن النقابة هى الجهة الوحيدة التى لديها كافة البيانات عن أطباء الأسنان، والتى لا توجد فى وزارة الصحة ولا الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء وسبق أن قدمت النقابة دراسة إلى وزارة التعليم العالى فى عام 2022 عن أعداد أطباء الأسنان وتوزيعهم، وذلك فى الوقت الذى كانت فيه الأعداد 81 ألفا بالإضافة إلى 69 ألف طالب فى مراحل التعليم المختلفة ،وحذرت النقابة فى حينها من البطالة التى تفتك بالمهنة والتى تجاوز عدد أطباء الأسنان 108 آلاف طبيب، بخلاف ما يفوق الـ 70 ألف طالب، بخلاف الدارسين فى الخارج والذين تجاوز عددهم 7 آلاف طالب وطالبة ـ وقد اقترحت النقابة فى حينه عددا معينا للقبول بجميع الجامعات، بغض النظر عن عدد الكليات، كما قدمت لجنة قطاع الطب بناء على نفس الدراسة مقترحا بعدد المقبولين فى جميع الكليات، ولم يتم الأخذ بالرأيين ولايخفى عليكم أن هناك نقصا شديدا فى أعضاء هيئة التدريس، فكيف سيتم العمل بهذه الكليات ؟



كما أن وزارة الصحة اتخذت قرارا منذ عامين بتطبيق التكليف حسب الاحتياج بدءا من العام الحالى، وعليه فإن دفعة 2023 التى يفوق عددها 12 ألفا سيتم تكليف بضع مئات منها فقط فى المحافظات الحدودية، وذلك نظرا لكثرة أعداد أطباء الأسنان بالوزارة، فإذا كانت الدولة متمثلة فى وزارة التعليم العالى ترى أن هناك احتياجا لإنشاء كليات جديدة، لأن سوق العمل يحتاج فعليها أن تقوم بتعيين جميع الخريجين من دفعة 2023 والدفعات التالية لها فى حين أن الجهة المعنية بالمهنة وهى النقابة تحذر من البطالة ونعلنها صراحة أنه لا يوجد أى احتياج فى سوق العمل الخاص لأطباء أسنان جدد، وقد قامت وزارة التعليم العالى الليبية بتعليق الدراسة فى جميع الكليات الحكومية لمدة 3 سنوات، نظرا لاكتظاظ سوق العمل بأطباء الأسنان، وعليه نطلب منكم كوزير تعليم عالى موعدا عاجلا للاجتماع بكم، وذلك فى حضور جميع الأطراف المعنية لمناقشة الأمر "

انتهى الخطاب، ونحن فى انتظار التحرك الإيجابى فى هذه القضية

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.