تفتيش مفاجئ على مساجد سوهاج والتشديد على الانضباط

قام الدكتور أحمد رمضان حسانين، مدير عام الدعوة بمديرية أوقاف سوهاج، اليوم بجولة تفتيشية مفاجئة بعددًا من المساجد الكبرى بالمحافظة سوهاج .

وشدد "حسانين" خلال الجولة على التزام العاملين بالضوابط المنظمة للعمل، وتطبيق تعليمات الوزارة بشأن النظافة والانضباط وفتح وغلق المساجد في المواعيد المحددة وحضور الأئمة في مواعيدهم. كما شدد على ضرورة الالتزام بالعمل بروح المسؤولية في خدمة بيوت الله عز وجل.

وأكد حسانين أن مثل هذه الجولات ستتواصل بشكل دوري لضمان جودة الأداء الدعوي، وتحقيق رسالة المسجد في التوعية والتوجيه في إطار حرص وزارة الأوقاف على ضبط العمل الدعوي والالتزام بالتعليمات المنظمة له.

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