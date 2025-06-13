الجمعة 13 يونيو 2025
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وكيل أوقاف سوهاج يؤكد على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء

وكيل أوقاف سوهاج
وكيل أوقاف سوهاج يودى خطبة الجمعة من مسجد العارف

 أدى الدكتور محمد أبو سعدة، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، خطبة الجمعة اليوم من مسجد العارف بالله بمدينة سوهاج، وذلك بحضور اللواء الدكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، وعدد من القيادات التنفيذية والدعوية بالمحافظة.

 

وقد جاءت الخطبة بعنوان: "الوطن ليس حفنة تراب"، حيث تحدث عن قيمة الوطن في ميزان الشرع، ووجوب الحفاظ عليه، وضرورة العمل على أمنه واستقراره، مشددًا على أن حب الوطن فطرةٌ مغروسة في النفوس، وأن التضحية من أجله واجب ديني ووطني.

 

وأكد وكيل الوزارة على أهمية غرس قيم الانتماء والولاء في نفوس النشء، وبيّن أن الحفاظ على الوطن لا يكون بالشعارات، بل بالعمل والبناء والإخلاص في أداء الواجبات.

 

وقد شهدت الخطبة حضورًا مميزًا من أهالي المدينة، وسط أجواء من الخشوع والانضباط.

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