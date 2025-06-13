ملوك الشباك يترقبون انطلاق كأس العالم للأندية.. فينيسيوس لتعويض الإخفاق الأوروبي.. فرصة جديدة لتألق هالاند وصراع خاص بين كين ومارتينيز

يدور صراع خاص بين نجوم كأس العالم للأندية من أندية أوروبا من أجل التألق في البطولة، حيث يجد البرازيلي فينيسيوس جونيور، نجم ريال مدريد والنروجي إرلينج هالاند، هداف السيتي، والأرجنتيني لاوتارو مارتينيز، مهاجم الإنتر، صراعا إضافيًا في البطولة للعودة إلى التألق.

فينيسيوس وفرصة للتعويض

غرد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيورز، العام الماضي، مُعربًا عن خيبة أمله الشديدة لحرمانه من جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، التي ظفر بها الإسباني رودري: إذا لزم الأمر، سأبذل عشرة أضعاف ما بذلته.

ولكن فينيسيوس لم يفي بوعده، حيث حصل على علامة سلبية في الموسم الماضي على غرار فريقه ريال مدريد، الذي فقد لقبه بطلًا للدوري الإسباني أمام غريمه برشلونة، الذي حرمه أيضًا من الظفر بكأس الملك، وخرج من الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ولم تُثمر شراكته مع الوافد الجديد الفرنسي كيليان مبابي عن التألق الذي كان يأمله، في حين لا تصب لمصلحته المقارنات الرقمية: سجل 21 هدفًا في 52 مباراة بجميع المسابقات، مقابل 43 هدفًا في 56 مباراة لهداف الدوري الإسباني وأوروبا.

ولا يزال التفاهم بينهما بحاجة إلى الإتقان تحت قيادة شابي ألونسو، المدرب الجديد، الذي حلّ بدلًا من الإيطالي كارلو أنشيلوتي المنتقل لتدريب البرازيل. وستكون فرصة مثالية لريال مدريد لإنقاذ موسمه، ليصبح أول نادٍ يُدرج اسمه في قائمة الفائزين بالبطولة الجديدة.

فرصة جديدة لهالاند

ولى غرار جميع لاعبي مانشستر سيتي الإنجليزي، عانى المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند من تراجع كبير في مستواه بموسم انتهى من دون أي لقب.

و يعد موسم هالاند على الصعيد الفردي ناجحًا، حيث سجل 31 هدفًا، منها 22 في بريميرليج، بـ 44 مباراة في جميع المسابقات. لم ينجح بمنع نخبط السيتي في سلسلة طويلة من الهزائم.



كما كان أحد الأسباب غياب رودري، الذي تعرض لإصابة خطيرة في ركبته، ولكن مع توقع عودته إلى الملاعب في الولايات المتحدة، فسيخوض الفرنسي ريان شرقي، الوافد الجديد، مباراته الأولى لخدمة المهاجم هالاند بشكل أفضل.

صراع مارتينيز وكين

كاد المهاجم الأرجنتيني لوتارو مارتينيز البالغ 27 عامًا، أن يحقق ثلاثية تاريخية مع إنتر، لكن الهزيمة الثقيلة أمام باريس سان جيرمان 0ـ5 في نهائي دوري أبطال أوروبا، التي سبقها فقدانه لقب الدوري الإيطالي في الأمتار الأخيرة أمام نابولي، ومرارة الخسارة أمام الجار ميلان 0ـ3 في إياب نصف نهائي كأس إيطاليا، حوّلت الموسم الماضي إلى كابوس.



«هناك الكثير من المرارة والرغبة في العودة أقوى»، قال مارتينيز بعد هزيمة ميونيخ الكارثية أمام النادي الباريسي، قبل أن يوجه، قائدًا بارعًا، رسالة اعتذار لجماهير إنتر.

وعلى الصعيد الفردي، كان أداؤه دون مستواه المعهود، حيث اكتفى بتسجيل 22 هدفًا في 49 مباراة بجميع المسابقات، أي أقل بهدفين من إجمالي أهدافه في الدوري الإيطالي الموسم الماضي وحده. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد سجل 9 أهداف في 14 مباراة، ما أسهم بشكل كبير في مسيرة إنتر المميزة.



بينما يصل هاري كين، الهداف التاريخي لإنجلترا وهو في سن الـ 31 عامًا، إلى الولايات المتحدة مرتاحًا، بعدما تمكن من فك اللعنة التي تلاحقه لأعوام طويلة، وتمثلت بعدم فوزه بأي لقب في مسيرته الحافلة بالأهداف، بعدما توّج بطلًا لألمانيا مع بايرن ميونيخ.

أسهم بشكل كبير في فوز النادي البافاري بلقبه الثاني عشر في 13 عامًا، بتسجيله 26 هدفًا في البوندسليجا و38 هدفًا في 46 مباراة في جميع المسابقات، وهو دليل آخر على أن فاعليته التهديفية لا تزال هائلة، ضمن فريق لا يفتقر إلى لاعبين موهوبين «الفرنسي ميكايل أوليسيه، وجمال موسيالا».

ولا يزال أفضل لاعب في الدوري الألماني متعطشًا للأهداف كعادته، بعدما سجل هدفه رقم 450 في الفوز الخجول لمنتخب «الأسود الثلاثة» على أندورا 1ـ0 في تصفيات مونديال 2026.

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