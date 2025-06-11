الأربعاء 11 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

يوفنتوس يمدد عقد نجميه قبل كأس العالم للأندية

يوفنتوس، فيتو
يوفنتوس، فيتو

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن تمديد استعارة الثنائي راندال كولو مواني وفرانسيسكو كونسيساو، التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو الجاري، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق بعد أيام قليلة.

يوفنتوس يمدد بقاء كولو مواني وكونسيساو

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه: "سيلعب راندال كولو مواني وفرانسيسكو كونسيساو مع يوفنتوس، في كأس العالم للأندية".

وانتقل اللاعبان إلى البيانكونيري على سبيل الإعارة، حيث انضم مواني من باريس سان جيرمان، في يناير، بينما انتقل كونسيساو من بورتو، الصيف الماضي.

مجموعة يوفنتوس في كأس العالم للأندية 

وسيلعب يوفنتوس الإيطالي ضمن المجموعة السابعة بالبطولة، مع مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

يوفنتوس نادي يوفنتوس يوفنتوس الإيطالي كأس العالم للأندية نادي يوفنتوس الإيطالي

مواد متعلقة

مفاجأة، فيفا يدرس زيادة المشاركين في كأس العالم للأندية 2029 إلى 48 فريقا

العين الإماراتي يواصل تدريباته لمواجهة يوفنتوس في كأس العالم للأندية (صور)

يوفنتوس يزف بشرى سارة لنجم فرنسا قبل مباراة إسبانيا

يوفنتوس يحسم المركز الرابع في الدوري الإيطالي وهبوط فينيزيا

الأكثر قراءة

توفيق عكاشة: إسقاط عضويتي من البرلمان ليس بسبب السفير الإسرائيلي (فيديو)

اتفاق تاريخي بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي بشأن السيادة على جبل طارق

ترامب يعلق على اعتذار إيلون ماسك منه

ترامب يهدد بإشعال معركة الحديد بين مصر وأمريكا

توفيق عكاشة عن الجامعة العربية: ما أُقيم بقرار استعماري لا يمكن البناء عليه (فيديو)

توفيق عكاشة يكشف شرط عودته للظهور على الشاشة من جديد (فيديو)

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

ظهرت الآن، نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2025 برقم الجلوس

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في الإمارات اليوم الأربعاء 2025.6.11

تراجع سعر صرف الدولار في البنوك المصرية بختام تعاملات اليوم الأربعاء 11-6-2025

انخفاض جديد في أسعار الفراخ البيضاء اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025 (آخر تحديث)

أسعار الذهب في عمان اليوم الأربعاء 11-6-2025

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم قبل انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

للحجاج العائدين، الإفتاء توضح آداب الرجوع من الحج

تفسير حلم الخناقة في المنام وعلاقته بالتوتر في العلاقة الزوجية

آل البيت النبوي في مصر، «رقية» أخت السيدة زينب وأم حفيدة زين العابدين

المزيد
الجريدة الرسمية