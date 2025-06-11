يوفنتوس يمدد عقد نجميه قبل كأس العالم للأندية

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، رسميًا، اليوم الأربعاء، عن تمديد استعارة الثنائي راندال كولو مواني وفرانسيسكو كونسيساو، التي كان من المقرر أن تنتهي في 30 يونيو الجاري، وذلك من أجل المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، التي ستنطلق بعد أيام قليلة.

يوفنتوس يمدد بقاء كولو مواني وكونسيساو

وأصدر النادي الإيطالي بيانًا، عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس"، قال فيه: "سيلعب راندال كولو مواني وفرانسيسكو كونسيساو مع يوفنتوس، في كأس العالم للأندية".

وانتقل اللاعبان إلى البيانكونيري على سبيل الإعارة، حيث انضم مواني من باريس سان جيرمان، في يناير، بينما انتقل كونسيساو من بورتو، الصيف الماضي.

مجموعة يوفنتوس في كأس العالم للأندية

وسيلعب يوفنتوس الإيطالي ضمن المجموعة السابعة بالبطولة، مع مانشستر سيتي الإنجليزي والوداد المغربي والعين الإماراتي.

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