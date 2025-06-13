دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وتوقيته وما قيل فيه، من الأدعية المسنونة التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم وحرص عليها، فمن المعروف أن يوم الجمعة هو خير يوم طلعت فيه الشمس، كما أن يوم الجمعة من أفضل أيام الدنيا وساعة الإجابة يوم الجمعة اتفق الجميع عليها، لما ورد فيها من أحاديث لكنهم اختلفوا في وقت ساعة الإجابة يوم الجمعة، وفي التقرير التالي نستعرض معكم دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وتوقيته وما قيل فيه

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وتوقيته وما قيل فيه

فضل ساعة الإجابة يوم الجمعة

روى أبو داود عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوم الجمعة ثنتا عشرة -يريد ساعة- لا يوجد مسلم يسأل الله عز وجل شيئًا إلا أتاه الله عز وجل فالتمسوها آخر ساعة بعد العصر. قال الشيخ الألباني: صحيح.

وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أهبط منها، وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئًا إلا أعطاه إياه. قال أبو هريرة: فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال: أنا أعلم بتلك الساعة فقلت: أخبرني بها ولا تضنن بها علي، قال: هي بعد العصر إلى أن تغرب الشمس، فقلت: كيف تكون بعد العصر، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها، فقال عبد الله بن سلام: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسًا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت: بلى، قال: فهو ذاك. قال الشيخ الألباني: صحيح،

وقت ساعة الإجابة

دلت السنة الصحيحة على أن في الجمعة ساعة إجابة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله خيرا إلا أعطاه. وقد اختلف في تحديد وقت هذه الساعة على أقوال كثيرة أصحها قولان:

- الأول: أنها من جلوس الإمام إلى انقضاء الصلاة.

- الثانى: أنها بعد العصر، وهذا أرجح القولين.

ومن أوقات الإجابة في جميع الصلوات فرضها ونفلها: حال السجود لقوله ﷺ: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء خرجه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وروى مسلم رحمه الله في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: أما الركوع فعظِّموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقَمِنٌ أن يستجاب لكم ومعنى قوله ﷺ: فقَمِنٌ أن يستجاب لكم أي حريّ.

دعاء ساعة الإجابة

اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تنسنا ذكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تجعلنا من الغافلين، اللهم ابعثنا في أحب الساعات إليك حتى نذكرك فتذكرنا، ونسألك فتعطينا، وندعوك فتستجيب لنا، ونستغفرك فتغفر لنا

اللهم لا تجعلنا بثناء الناس مفتونين، ولا بالستر مغرورين، اجعلنا ممن يؤمن بلقائك، ويرضى بقضائك، ويقنع بعطائك، ويخشاك حق خشيتك.

اللهم من شغلنا عنك فاشغله بك. اللهم اجعلنا صالحين حتى نكون صالحين. ونعوذ بك من أمل يمنع خير العمل.

اللهم اجمع همنا، ولا تشتت سرنا، واقطعنا عن كل قاطع يقطعنا عنك، وصلنا إلى كل واصل يوصلنا إليك، وجعل غنانا في قلوبنا، واشغلنا به عمن سواه، اللهم ارزقنا أدبا يصلح لمجالستك، وأخرج من قلوبنا ما لا يرضيك وأسكن في قلوبنا رضاه، ودلنا عليه من أقرب الطرق.

اللهم اجعل كل ما فقدته خيرًا وكل ما أحزنني خيرًا وكل ما أبعدته عني خيرًا، واجعل لي نصيبًا من الرحمة والمغفرة والفرح والسعادة والرزق والهداية هذا الرجاء، وأنت يا ربّي علاّمُ الغيوب، كلّ الأمر عندك، وكلّ الجند طوعك، وكلّ أمورنا بحكمتك، فيسّر وسهّل، واقضِ قضاءً يُرضي القلب الذي عقدَ رجاءَهُ إيمانًا بقدرتك، وتسليمًا لحُكمك.

بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أذى. بسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه آمنت.

يا الله يا فرد يا صمد تفضلت علي بالوحدانية منذ خلقتني فلا تنزع عني السعادة بها إلي الأبد” “يا ربنا ورب كل شيء ورب العرش العظيم دبر لنا أمرنا فإنا لا نحسن التدبير” “يا رحمن يا رحيم اجعل الرحمة في قلوبنا لمن في الأرض جميعا ولا تحرمنا فضلك ورحمتك في الدنيا والآخرة”

اللهم ما ضعفت عنه قوتي، وقصر عنه علمي، ولم تنته إليه رغبتي، ولم تبلغه مسألتي، ولم يجر على لساني، مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من اليقين فخصني به يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين.

اللهم إني أسألك إيمانًا دائما، وأسألك قلبًا خاشعًا، وأسألك علمًا نافعًا، وأسألك يقينًا صادقًا، وأسألك دينا قيما، وأسألك العافية من كل بلية، وأسألك تمام العافية، وأسألك دوام العافية، وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن الناس.

بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء. بسم الله رب الأرض والسماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أذى.

دعاء ساعة الإجابة يوم الجمعة وتوقيته وما قيل فيه

بسم الله افتتحت وبالله ختمت وبه آمنت. بسم الله أصبحت، وعلى الله توكلت بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على عقلي وذهني. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي.

اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان ومن شر كل شيطان مريد، ومن شر كل جبار عنيد، ومن شر كل قضاء سوء، ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. وأنت على كل شيء حفيظ.

اللهم إني أستجيرك، واحتجب بك من كل شيء خلقته واحترس بك من جميع خلقك، وكل ما ذرأت وبرأت. وأحترس بك منهم، وأفوض أمري إليك. وأقدم بين يدي في يومي هذا، وليلتي هذه، وساعتي هذه وشهري هذا.

اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فأقبل معذرتي. وتعلم حاجتي فأعطى سؤالي. وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي.

اللهم إني أسألك إيمانا يباشر قلبي. ويقينًا صادقًا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي؛ والرضا بما قسمته لي يا ذا الجلال والإكرام.

اللهم إني أصبحت لا أستطيع دفع ما أكره، ولا أملك نفع ما أرجو وأصبح الأمر بيد غيري.

اللهم لا تشمت بي عدوي ولا تسوء بي صديقي ولا تجعل مصيبتي في ديني، ولا تجعل الدنيا أكبر همي، ولا تسلط علي من لا يرحمني.. يا حي يا قيوم.

لا إله إلا الله الحليم، لا إله إلا الله العلي العظيم. سبحان الله رب السماوات السبع، ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله. وما علمت منه وما لم أعلم وأسألك الجنة وما يقرب إليها من قول وعمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل،

وأسألك من الخير ما سألك عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدًا برحمتك يا أرحم الراحمين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.